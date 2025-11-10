Αντιδράσεις για τους έξι νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα στον Ειρηνικό: Για ναρκέμπορους κάνει λόγο η Ουάσιγκτον
Ειδήσεις
16:45 - 10 Νοε 2025

Αντιδράσεις για τους έξι νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα στον Ειρηνικό: Για ναρκέμπορους κάνει λόγο η Ουάσιγκτον

Reporter.gr Newsroom
Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί νέο αμερικανικό πλήγμα σε δύο πλεούμενα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό.

Από την επίθεση, που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Ο ίδιος δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «τα σκάφη ήταν γνωστά στις υπηρεσίες για τη συμμετοχή τους σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών» και δημοσίευσε βίντεο της επίθεσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, στοχεύοντας ταχύπλοα που θεωρούνται ότι ανήκουν σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Μετά το τελευταίο πλήγμα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 76.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη που χτυπήθηκαν μετέφεραν ναρκωτικά, προκαλώντας αντιδράσεις από ξένους ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου και νομικούς εμπειρογνώμονες που ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «απαράδεκτες» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τονίζοντας ότι οι επιθέσεις σε ύποπτα πλοία χωρίς ανάκριση ή δικαστική διαδικασία συνιστούν εξωδικαστικές δολοφονίες.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για πόλεμο κατά των εγκληματικών συμμοριών, που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις». Παράλληλα, συνεχίζει να κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών, ισχυρισμό που ο Μαδούρο απορρίπτει, κάνοντας λόγο για αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή οκτώ αμερικανικά πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά F-35 που σταθμεύουν στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο κατευθύνεται προς τον Ατλαντικό, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

