Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αττική λόγω κακοκαιρίας – Προβλήματα στις μετακινήσεις
16:49 - 10 Νοε 2025

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αττική λόγω κακοκαιρίας – Προβλήματα στις μετακινήσεις

Reporter.gr Newsroom
Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Αττική, όπου η κυκλοφορία στους δρόμους διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σε αρκετά σημεία, με τους δρόμους να θυμίζουν ποτάμια. Στη Λεωφόρο Καραμανλή στο Μενίδι, το ύψος του νερού έφτασε μέχρι τα πεζοδρόμια, ενώ οι κάτοικοι αναφέρουν πως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν συχνά. Η μετακίνηση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους οδηγούς δικύκλων.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία έχει πλέον ομαλοποιηθεί μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προηγήθηκαν, ωστόσο αναμένεται αυξημένη κίνηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες πρόκειται να επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ώρες. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στην Ηλιούπολη, όπως μετέδωσε η Στέλλα Χριστοδουλίδου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ρυάκια μέσα σε λίγα λεπτά βροχής, με πλημμύρες σε σημεία της λεωφόρου Βουλιαγμένης και τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι αρχές συνιστούν να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

Στην Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με τη Γεωργία Κριεμπάρδη, σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν και το νερό έφτασε ως τα πεζοδρόμια, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Παπαγιάννη, η κίνηση γίνεται με καθυστερήσεις, ενώ οι πεζοί προσπαθούν να προστατευθούν από τη δυνατή καταιγίδα που συνεχίζεται.

