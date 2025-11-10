Αποστολή AfD στη Ρωσία για Σύνοδο BRICS: «Διπλωματία της ειρήνης» ή πολιτικό ρίσκο για το Βερολίνο;

Τέσσερα στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο Σότσι της Ρωσίας στα μέσα Νοεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Σύνοδο των BRICS, προκαλώντας αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή του Βερολίνου.

Όπως αναφέρει η DEUTSCHE WELLE, πρόκειται για τους βουλευτές Στέφαν Κοτρέ και Ράινερ Ρότφους, τον επικεφαλής της AfD στη Σαξονία Γεργκ Ούρμπαν και τον ευρωβουλευτή Χανς Νόιχοφ, οι οποίοι έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε συνέδριο των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) με θέμα τις σχέσεις της Ευρώπης με τις αναδυόμενες οικονομίες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 13–16 Νοεμβρίου στο Σότσι.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της κοινοβουλευτικής ομάδας, το ταξίδι θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 6.000 ευρώ. Εκτός από τη Ρωσία, η AfD έχει προγραμματίσει και άλλες διεθνείς αποστολές σε Τουρκία, Κιργιστάν και Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της εξωκοινοβουλευτικής της δραστηριότητας.

Στόχος η «διπλωματία της ειρήνης» και η ενεργειακή ασφάλεια

Η αντιπροσωπεία της AfD δηλώνει ότι η παρουσία της στη Ρωσία στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου με τις χώρες BRICS και στη διασφάλιση πρόσβασης σε φθηνότερες πηγές ενέργειας. Αν και η αρχικά προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ακυρώθηκε, το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Στέφαν Κόιτερ, που ενέκρινε την αποστολή, δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο ARD:

«Ήρθε η ώρα να εντατικοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Μετά τις στενές επαφές που έχουμε καλλιεργήσει με τις ΗΠΑ, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε τις καλές σχέσεις και με τη Μόσχα».

Πολιτική καταιγίδα στο Βερολίνο

Η πρωτοβουλία της AfD έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα υπόλοιπα κόμματα του γερμανικού κοινοβουλίου. Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, προειδοποίησε ότι τα στελέχη της AfD κινδυνεύουν να λειτουργήσουν ως «όργανα του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας» εναντίον της Γερμανίας και της Ευρώπης.

Ακόμη πιο σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Μάρτιν Χούμπερ, γενικός γραμματέας των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), ο οποίος χαρακτήρισε το ταξίδι «πράξη εθνικής προδοσίας», σημειώνοντας ότι η Ρωσία «υποθάλπει τη δημιουργία κομμάτων-δορυφόρων του Κρεμλίνου, όπως η AfD, για να αποδυναμώσει τη γερμανική δημοκρατία».

Στο στόχαστρο των αρχών η AfD

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος έχει χαρακτηρίσει την AfD «ακροδεξιά απειλή για τη δημοκρατική τάξη», γεγονός που εντείνει τη δυσπιστία απέναντι στις πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής του κόμματος. Παρά ταύτα, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη σε αρκετές δημοσκοπήσεις στα ανατολικά κρατίδια, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς της κινήσεις.

Επισήμως, η αποστολή στο Σότσι παρουσιάζεται ως «διπλωματική προσπάθεια για την ειρήνη». Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το ταξίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Κρεμλίνο ως μέσο πολιτικής επιρροής στη Γερμανία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και οι σχέσεις Βερολίνου–Μόσχας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών.