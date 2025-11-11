Κάθειρξη 11 ετών στην «Βασίλισσα των Crypto»: Η Κινέζα ξέπλενε δισεκατομμύρια σε bitcoin

Ζούσε μέσα στη χλιδή, ταξίδευε ανά την Ευρώπη και αποκαλούνταν «θεά του πλούτου». Πίσω όμως από τη λάμψη και τα πανάκριβα κοσμήματα, η 47χρονη Κινέζα Ζιμίν Τσιάν έκρυβε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Η Τσιάν καταδικάστηκε από βρετανικό δικαστήριο σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που προερχόταν από μια γιγαντιαία πυραμίδα απάτης, μέσω της οποίας εξαπάτησε περισσότερους από 128.000 ανθρώπους στην Κίνα, αποσπώντας δισεκατομμύρια ευρώ.

Η δράση της ξεκίνησε μεταξύ 2014 και 2017, όταν ίδρυσε στο Τιαντζίν μια εταιρεία-βιτρίνα για να προσελκύσει επενδυτές με υποσχέσεις για αποδόσεις που έφταναν έως και το 300%. Τα θύματά της ήταν κυρίως άνθρωποι χωρίς εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις, τους οποίους στρατολογούσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και πολυτελείς εκδηλώσεις προώθησης της «εταιρείας» της.

Όταν οι κινεζικές αρχές άρχισαν να τη διερευνούν, η Τσιάν εξαφανίστηκε, χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα και μετατρέποντας μεγάλο μέρος της λείας της σε bitcoin, προκειμένου να «εξαφανίσει» τα ίχνη του χρήματος.

Η ίδια ταξίδευε επί χρόνια στην Ευρώπη, μένοντας σε πεντάστερα ξενοδοχεία και αποκτώντας κοσμήματα πολυτελείας, όπως δύο ρολόγια Van Cleef & Arpels αξίας άνω των 135.000 ευρώ. Προσεκτική στις κινήσεις της, απέφευγε χώρες με συμφωνίες έκδοσης με την Κίνα και κυκλοφορούσε μόνο οδικώς, ώστε να αποφύγει τους συνοριακούς ελέγχους.

Η χλιδάτη ζωή της όμως την πρόδωσε. Στα τέλη του 2018, προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο, μεταξύ αυτών και μία έπαυλη αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών, κίνηση που κίνησε υποψίες στις βρετανικές τράπεζες και στη συνέχεια στις αρχές.

Όταν συνελήφθη το 2024, διέμενε σε ένα Airbnb στο Γιορκ, όπου,σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προσλάβει προσωπικό χωρίς χαρτιά από το εξωτερικό, επιβάλλοντάς του «πολύ αυστηρούς κανόνες».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 61.000 bitcoin, αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων σε τρέχουσες τιμές, η μεγαλύτερη κατάσχεση περιουσίας από εγκληματική δραστηριότητα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Ο 47χρονος Μαλαισιανός συνεργός της, Σενγκ Χοκ Λινγκ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 11 μηνών, για συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η υπόθεση της «βασίλισσας των crypto» έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα μπορούν να γίνουν εργαλείο για εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και την αποφασιστικότητα των αρχών να τα εντοπίζουν, όσο καλά κι αν είναι «κρυμμένα» στον ψηφιακό κόσμο.