NYT: Αποσύρεται η Εθνοφρουρά από Σικάγο και Πόρτλαντ

Οι New York Times μετέδωσαν την Κυριακή (16/11) πως το Πεντάγωνο έδωσε εντολή να αποσυρθεί μέρος των ανδρών της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Ο Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά για να πατάξει την κατά τον ίδιο "αυξημένη εγκληματικότητα", πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά το σχέδιό του βρίσκει πολιτικές και δικαστικές αντιστάσεις.

Ως γνωστόν τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν μπλοκάρει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε Πόρτλαντ και Σικάγο, μετά από αίτημα των δημάρχων και τοπικών κυβερνητών οι οποίοι ανήκουν στους Δημοκρατικούς.

Το δημοσίευμα δεν συνδέει ρητά την απόφαση του Πενταγώνου με αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά προφανώς υπάρχει σύνδεση.