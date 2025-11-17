Όρμπαν: «Τρέλα» η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Δεν έχει ελπίδα να κερδίσει
10:56 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«Τρελή» χαρακτήρισε ο Βίκτορ Όρμπαν την οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν έχει «καμία πιθανότητα» να κερδίσει τον πόλεμο.  

Τα σχόλια του Ορμπάν έρχονται, καθώς οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός, φθίνουν και η Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει οικονομικά το Κίεβο ενόψει ενός οικονομικού «χάους» στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Σε συνέντευξή του στον Mathias Döpfner, διευθύνοντα σύμβουλο της γερμανικής εταιρείας μέσων Axel Springer, ιδιοκτήτριας του Politico, ο Όρμπαν είπε ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία «σκοτώνει χρηματοοικονομικά» την ΕΕ και είναι «απλώς τρελή».

Σημειώνεται πως η Ουγγαρία είχε προηγουμένως μπλοκάρει την παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, και έχει πιέσει για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Έχουμε ήδη κάψει €185 δισ. και … η πρόθεσή μας είναι να κάψουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι χρηματοδοτούμε μια χώρα που δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο», είπε ο Όρμπαν στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Döpfner, MD MEETS.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι παρατείνουν σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία ελπίζοντας να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση για μια συμφωνία ειρήνης. «Θα ήθελαν να συνεχιστεί ο πόλεμος», είπε. «Νομίζουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο για να στηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτήν τη στάση ως «απολύτως λάθος».

«Αφήστε τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν»

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, ο Όρμπαν δήλωσε ότι αναμένει «μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών για τον πόλεμο και για άλλα ζητήματα, εμπόριο, παγκόσμιο εμπόριο, ενέργεια και άλλα ζητήματα». Επίσης, είπε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει «να ανοίξουν ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία».

«Αφήστε τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν με τους Ρώσους. Μετά, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να διαπραγματευτούν με τους Ρώσους και στη συνέχεια να δούμε αν μπορούμε να ενοποιήσουμε τη θέση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Εγγυήσεις ασφάλειας με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον

Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση για την Ουκρανία «με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον», είπε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Μόσχα κερδίζει ή χάνει, αλλά τον ενδιαφέρει «το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών, μεταξύ αυτών, το μέλλον των Ούγγρων», και «ένα νέο σύστημα ασφάλειας».

Μια μεταπολεμική ρύθμιση ασφάλειας για την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει «μια συμφωνία ειρήνης που σταθεροποιεί τα σύνορα, είτε αναγνωρίζονται διεθνώς είτε όχι», και «σίγουρα μια μορφή αποστρατικοποιημένης ζώνης», είπε.

Εκτός αν συμβεί κάποιο «θαύμα», η Ρωσία θα συνεχίσει να κατέχει τα ανατολικά ουκρανικά εδάφη του Ντονέτσκ μετά τον πόλεμο, σημείωσε ακόμη. «Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε σας αρέσει, είτε όχι», τόνισε.

Παρ’ όλα αυτά, υποβάθμισε τις ανησυχίες για μια πιο επιθετική Ρωσία που θα επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή χώρα του ΝΑΤΟ, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι γελοίο να λέμε ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ, απλώς επειδή δεν είναι αρκετά ισχυροί. Εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί».

