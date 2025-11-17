Βρυξέλλες: Ισχυρότερη απ' το αναμενόμενο η ΕΕ - Ανάπτυξη παρά τους δασμούς Τραμπ

Ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη φέτος, εκτιμώντας ότι η παραγωγή στο μπλοκ θα αυξηθεί κατά 1,4% -και με τον ίδιο ρυθμό και το 2026.

Οι προοπτικές αυτές αντικατοπτρίζουν, σύμφωνα με το Bloomberg, μια αισιοδοξία ότι η ΕΕ αντιμετώπισε καλύτερα από το αναμενόμενο το «κύμα» δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέτος.

Παρότι η ανοιχτή οικονομία της Ευρώπης είναι εκτεθειμένη σε εμπορικούς πολέμους, η ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερους δασμούς, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε συνέντευξη Τύπου το πρωί (17/11) στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, τόνισε ότι η ανάπτυξη «θα βασιστεί επίσης στην εγχώρια ζήτηση».

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κράτη προσπαθούν ακόμη να αντιληφθούν το μέγεθος των δαπανών που απαιτούνται για την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, μετά τη συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα 23 συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ.

Το μέγεθος της πρόκλησης, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, έγινε σαφές σε ένα «έγγραφο επιλογών» που απέστειλε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το έγγραφο εξηγεί τι συνεπάγεται η μη υποστήριξη του σχεδίου αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία.

Οι επιλογές που παραθέτει η φον ντερ Λάιεν είναι ωμές: είτε παροχή 90 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις προς την Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, είτε ανάληψη κοινoύ ευρωπαϊκού χρέους για την έκδοση δανείου. Η πρόταση των επιχορηγήσεων θα σήμαινε επιβάρυνση μεταξύ 0,16% και 0,27% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ οποιοδήποτε δάνειο της ΕΕ θα απαιτούσε από τις χώρες της Ένωσης να «παρέχουν νομικά δεσμευτικές, άνευ όρων, αμετάκλητες και άμεσης απαίτησης εγγυήσεις».

Καθώς καμία επιλογή δεν θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, αυξάνεται η πίεση στα κράτη μέλη να συνταχθούν με το σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπάρτ ντε Βέβερ, ενώ ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, αναμένεται επίσης να τον συναντήσει σήμερα στις Βρυξέλλες. Με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στις αρχές του επόμενου έτους, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τα κράτη να εγκρίνουν ένα σχέδιο στη σύνοδο κορυφής των ηγετών τον επόμενο μήνα.