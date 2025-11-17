Λατινοπούλου: Η Γενιά του Πολυτεχνείου συνέβαλε στην εθνική καταστροφή – Διακριτικό «όχι» σε συνεργασία με Σαμαρά

Η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε τη Δευτέρα (17/11) ότι υπάρχουν σημεία τομείς με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας όμως ταυτόχρονα σενάρια κοινής εκλογικής καθόδου σε περίπτωση που προχωρήσει με την ίδρυση νέου κόμματος. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή της με τους εορτασμούς της επετείου του Πολυτεχνείου υποστηρίζοντας πως η γενιά του έχει την ευθύνη για «την εθνική μας καταστροφή και εθνική μας κατάντια».

Αναλυτικότερα, η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24 αναφέρθηκε στα σενάρια περί συνεργασιών του κόμματός της με τον Α. Σαμαρά.

«Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Έχω πει επανειλημμένα την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Τον εκτιμώ. Σε μία δημοκρατία ζούμε, ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τα δικά μας μάτια είναι καθαρά πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά το τιμόνι της χώρας. Ο κόσμος χρειάζεται μία αλλαγή προς το φρέσκο, το άφθαρτο. Προχωράμε δυναμικά», είπε η κα Λατινοπούλου, η οποία κατηγόρησε εκ νέου τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς τον «σοσιαλιστή».

«Σε κάποια πράγματα από αυτά που που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, συμφωνώ», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε: «Όχι, δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία της Φωνής λογικής, είναι δική μου δέσμευση, το έχω υποσχεθεί στον κόσμο. Ο λαός έχει ανάγκη για μία αλλαγή, να προχωρήσουμε με άφθαρτο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται», τόνισε ξανά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deasn8jz49fd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deasf8je7n41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δήλωσε πώς δεν την αφορούν και του επιτέθηκε για τους χειρισμούς του στο Μακεδονικό ζήτημα. Υποστήριξε ακόμη ότι το κόμμα της βρίσκεται στην πραγματικότητα αρκετά άνω των ποσοστών που την δείχνουν οι δημοσκοπήσεις (στη ζώνη του 3%), εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο ακόμη και για 7%.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κλήθηκε να απαντήσει και στην εξέγερση των μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας στις Σέρρες, λόγω των απορριπτικών αποφάσεων στις αιτήσεις ασύλου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά τους μετανάστες βίαιους και δήλωσε πως θα έπρεπε να έχουν απελαθεί ήδη από χθες. «Είναι ισλαμιστές, κουβαλούν βία από εκεί που έρχονται γιατί υπηρετούν τη Σαρία. Πρέπει να γίνουν κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι περιοχές. Πρέπει να προχωρήσουμε σε απελάσεις. Όλοι αυτοί οι μετανάστες θα έπρεπε να έχουν απελαθεί χθες», τόνισε.

Με αφορμή την φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου, η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» επανήλθε με… αμφιλεγόμενες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η γενιά της μεταπολίτευσης φέρει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για την «εθνική μας καταστροφή και την εθνική μας κατάντια». Έκανε λόγο για μύθους που, όπως είπε, καλλιεργούνται γύρω από το Πολυτεχνείο, πάνω στους οποίους «χτίστηκαν καριέρες», στρέφοντας τα πυρά της και προς τη Μαρία Δαμανάκη, με αφορμή τις θέσεις της στα ελληνοτουρκικά. Αμφισβήτησε επίσης τα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών, παραδεχόμενη μεν ότι υπήρξαν, αλλά «όχι εκατοντάδες». Υπενθυμίζεται ότι η κ. Λατινοπούλου έχει και στο παρελθόν υποστηρίξει την κατάργηση των εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου στα σχολεία.

{<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/csNbAW7jaaY?si=pr5dTMntZYGfzdcK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>}