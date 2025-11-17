Ένοπλες Δυνάμεις: Διακλαδική εορταστική έκθεση στο Μετρό «Σύνταγμα» 21-24/11
16:05 - 17 Νοε 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Διακλαδική εορταστική έκθεση στο Μετρό «Σύνταγμα» 21-24/11

Reporter.gr Newsroom
Διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 21 έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο του σταθμού Μετρό «Σύνταγμα», στο πλαίσιο εορτασμού της ημέρας των ΕΔ (21 Νοεμβρίου).  

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 10:00 έως 20:00 και αποσκοπεί στη γνωριμία του με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμειες, μέσω δράσεων και εκθεμάτων που προβάλλουν το έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο εξωστρέφειας, ενημέρωσης και ενίσχυσης της σχέσης με την κοινωνία.

Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Προβολή των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών στο πλαίσιο επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Παρουσίαση οικιστικού προγράμματος υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Επίδειξη εξοπλισμού σύγχρονου μαχητή.
  • Διαδραστικό σκάμμα για τη χρήση ανίχνευσης αντιαρματικής νάρκης με ερευνητή VALLON.
  • Επίδειξη ρομποτικών μηχανημάτων.
  • Εικονική πτήση ελικοπτέρου APACHE, μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality – VR).
  • Έκθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος VBAT (ομοίωμα).
  • Εξομοιωτή εκπαίδευσης χειρισμού Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους τύπου FPV (First Person View) και τετρακόπτερων.
  • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για επιχειρησιακές δραστηριότητες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσίαση μονάδων που θα αποκτηθούν στο άμεσο μέλλον.
  • Ομοίωμα Φρεγάτας τύπου FDI HN υπό κλίμακα, με παράλληλη προβολή οπτικοακουστικού υλικού με τις φάσεις ναυπήγησης.
  • Αερόχημα ALPHA-900.
  • Χρήση συστημάτων VR με σκοπό την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού από δραστηριότητες Υπηρεσιών του ΠΝ.
  • Εκθέματα από Βαλκανικούς Πολέμους και φωτογραφίες του ΠΝ.
  • Παρουσίαση πτήσης μαχητικών αεροσκαφών με χρήση προσομοιωτών (VR).
  • Ανάπτυξη δύο εξομοιωτών πτήσης (Flight Simulators) συνθετικής εκπαίδευσης.
  • Έκθεση υλικών Υποβρύχιου Καταστροφέα και Αλεξιπτωτιστή Ελεύθερης Πτώσης.
  • Διόραμα ρίψης φορτίων με μοντέλο αεροσκάφους C-130 υπό κλίμακα, με αληθοφανείς μινιατούρες και λοιπά υλικά όπως βαρέλια, κιβώτια, λέμβοι κλπ.
  • Προσομοίωση (VR) ρίψης προσωπικού με ελεύθερη πτώση (Virtual Free Fall) και από ελικόπτερο CH-47D με τη μέθοδο Fast Rope.
  • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
  • Πάνελ φωτογράφισης (photo board) με απεικόνιση αλεξιπτωτιστή και ελεύθερου σκοπευτή.
