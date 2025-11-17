Χατζής (ΠΟΞ): Θετική χρονιά για τον τουρισμό - Χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις και δίκαιοι κανόνες

Ικανοποιητική χαρακτήρισε τη φετινή τουριστική σεζόν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για τολμηρές αλλά στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του ετήσιου συμβουλίου των προέδρων των ενώσεων - μελών της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ενόψει της φετινής Philoxenia.

Ο κ. Χατζής τόνισε ότι η σεζόν «πήγε καλύτερα από τις αρχικές προσδοκίες του Ιουνίου», κυρίως λόγω της απρόσμενα υψηλής κίνησης του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. «Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες του Οκτωβρίου ήταν εντυπωσιακές. Σε πολλούς μεγάλους προορισμούς οι αφίξεις αυξήθηκαν 40% - 50%, ακόμη και 70% σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι σε απόλυτους αριθμούς πρόκειται για σχετικά μικρούς δείκτες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα τουριστικά έσοδα σημείωσαν διψήφια αύξηση τον Ιούλιο, περιοριζόμενη τον Αύγουστο, ενώ για το σύνολο της χρονιάς η εκτίμηση είναι +5% στα έσοδα και +6% στις αφίξεις. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ σημείωσε ότι, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός στον κλάδο της φιλοξενίας (6%-7%), η πραγματική αύξηση παραμένει περιορισμένη.

Βόρεια Ελλάδα: Ένα ενιαίο τουριστικό οικοσύστημα

Ο κ. Χατζής επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των προορισμών της Βόρειας Ελλάδας, εξηγώντας ότι το οδικό δίκτυο «τροφοδοτεί» τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και συνδέει περιοχές όπως η Πιερία, η Χαλκιδική και η Κατερίνη με το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως είπε, αυτή η συνολική αντίληψη του οικοσυστήματος συχνά παραβλέπεται από δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Νέο μείγμα τουρισμού: City break και παραθερισμός

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ υπογράμμισε ότι το μείγμα τουρισμού αλλάζει. Τα city break εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξη και συντελούν στην επιμήκυνση της σεζόν, ενώ οι παραθεριστές σε προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κρήτη προσφέρουν υψηλότερη δαπάνη ανά κεφαλή. Παράλληλα, τα ξενοδοχειακά έσοδα διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αν και με αύξηση λόγω πληθωρισμού.

Προκλήσεις: Βραχυχρόνιες μισθώσεις και υποδομές

Σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, ο κ. Χατζής τόνισε την ανάγκη για δίκαιους κανόνες και ίση αντιμετώπιση των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. «Δεν μπορείς να μετατρέπεις ένα σπίτι σε ξενοδοχείο χωρίς προδιαγραφές», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι οι ξενοδόχοι δεν αντιτίθενται στο μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού, αλλά ζητούν ισονομία και σαφή πλαίσια.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της ανταποδοτικότητας των τουριστικών εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες, μέσω έργων υποδομής, απασχόλησης και δημόσιων υπηρεσιών. «Μόνο έτσι θα επενδύσει ξανά και ο επιχειρηματίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός είναι εθνικό ζήτημα και όχι κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό θέμα.

Ανθρώπινο δυναμικό και μέλλον του τουρισμού

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ επισήμανε την έλλειψη προσωπικού και τη χαμηλή ανανέωση των οικογενειακών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι οι νέοι δεν βλέπουν τον τουρισμό ως καριέρα. «Ο τουρισμός είναι τέχνη, και οι Έλληνες την γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα», σημείωσε, καλώντας για επενδύσεις σε εκπαίδευση και ανανέωση προσωπικού.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η αυτόματη ανάπτυξη φτάνει σε όρια λόγω πληθωρισμού, κόπωσης αγορών και εξάρτησης από λίγες βασικές χώρες, και τόνισε ότι χωρίς επενδύσεις και υποδομές δεν θα υπάρξει περαιτέρω αξιοσημείωτη πρόοδος.