ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζής (ΠΟΞ): Θετική χρονιά για τον τουρισμό - Χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις και δίκαιοι κανόνες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:11 - 17 Νοε 2025

Χατζής (ΠΟΞ): Θετική χρονιά για τον τουρισμό - Χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις και δίκαιοι κανόνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ικανοποιητική χαρακτήρισε τη φετινή τουριστική σεζόν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για τολμηρές αλλά στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του ετήσιου συμβουλίου των προέδρων των ενώσεων - μελών της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ενόψει της φετινής Philoxenia.

Ο κ. Χατζής τόνισε ότι η σεζόν «πήγε καλύτερα από τις αρχικές προσδοκίες του Ιουνίου», κυρίως λόγω της απρόσμενα υψηλής κίνησης του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. «Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες του Οκτωβρίου ήταν εντυπωσιακές. Σε πολλούς μεγάλους προορισμούς οι αφίξεις αυξήθηκαν 40% - 50%, ακόμη και 70% σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι σε απόλυτους αριθμούς πρόκειται για σχετικά μικρούς δείκτες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα τουριστικά έσοδα σημείωσαν διψήφια αύξηση τον Ιούλιο, περιοριζόμενη τον Αύγουστο, ενώ για το σύνολο της χρονιάς η εκτίμηση είναι +5% στα έσοδα και +6% στις αφίξεις. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ σημείωσε ότι, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός στον κλάδο της φιλοξενίας (6%-7%), η πραγματική αύξηση παραμένει περιορισμένη.

Βόρεια Ελλάδα: Ένα ενιαίο τουριστικό οικοσύστημα

Ο κ. Χατζής επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των προορισμών της Βόρειας Ελλάδας, εξηγώντας ότι το οδικό δίκτυο «τροφοδοτεί» τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και συνδέει περιοχές όπως η Πιερία, η Χαλκιδική και η Κατερίνη με το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως είπε, αυτή η συνολική αντίληψη του οικοσυστήματος συχνά παραβλέπεται από δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Νέο μείγμα τουρισμού: City break και παραθερισμός

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ υπογράμμισε ότι το μείγμα τουρισμού αλλάζει. Τα city break εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξη και συντελούν στην επιμήκυνση της σεζόν, ενώ οι παραθεριστές σε προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κρήτη προσφέρουν υψηλότερη δαπάνη ανά κεφαλή. Παράλληλα, τα ξενοδοχειακά έσοδα διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αν και με αύξηση λόγω πληθωρισμού.

Προκλήσεις: Βραχυχρόνιες μισθώσεις και υποδομές

Σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, ο κ. Χατζής τόνισε την ανάγκη για δίκαιους κανόνες και ίση αντιμετώπιση των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. «Δεν μπορείς να μετατρέπεις ένα σπίτι σε ξενοδοχείο χωρίς προδιαγραφές», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι οι ξενοδόχοι δεν αντιτίθενται στο μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού, αλλά ζητούν ισονομία και σαφή πλαίσια.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της ανταποδοτικότητας των τουριστικών εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες, μέσω έργων υποδομής, απασχόλησης και δημόσιων υπηρεσιών. «Μόνο έτσι θα επενδύσει ξανά και ο επιχειρηματίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός είναι εθνικό ζήτημα και όχι κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό θέμα.

Ανθρώπινο δυναμικό και μέλλον του τουρισμού

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ επισήμανε την έλλειψη προσωπικού και τη χαμηλή ανανέωση των οικογενειακών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι οι νέοι δεν βλέπουν τον τουρισμό ως καριέρα. «Ο τουρισμός είναι τέχνη, και οι Έλληνες την γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα», σημείωσε, καλώντας για επενδύσεις σε εκπαίδευση και ανανέωση προσωπικού.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η αυτόματη ανάπτυξη φτάνει σε όρια λόγω πληθωρισμού, κόπωσης αγορών και εξάρτησης από λίγες βασικές χώρες, και τόνισε ότι χωρίς επενδύσεις και υποδομές δεν θα υπάρξει περαιτέρω αξιοσημείωτη πρόοδος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καβάλα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καβάλα

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος

Κεφαλογιάννη σε ΠΟΞ: Τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ και προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη σε ΠΟΞ: Τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ και προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ