Καναδάς: Στο 2,2% έπεσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στον Καναδά υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 2,2%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση της τιμής της βενζίνης, στη φθίνουσα πορεία του κόστους των τροφίμων και στη μείωση των τόκων στεγαστικών δανείων κάτω από το 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η κατάργηση του φόρου άνθρακα στη βενζίνη συνέχισε και αυτόν τον μήνα να συμβάλλει στη συγκράτηση των ετήσιων αυξήσεων των τιμών. Αν δεν ληφθεί υπόψη η επίδραση του φόρου άνθρακα, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% τον Οκτώβριο, έναντι 2,9% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 2,1%, από 2,4% τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαίο επίπεδο, προέβλεπαν άνοδο 0,2%, εκτίμηση που τελικά επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία της StatsCan.

Η Τράπεζα του Καναδά είχε επικαλεστεί τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό ως βασικό λόγο για να παγώσει τις μειώσεις των επιτοκίων τον προηγούμενο μήνα. Η περαιτέρω επιβράδυνση των τιμών τον Οκτώβριο ενδέχεται να ενισχύσει την πεποίθησή της πως πρέπει να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 2,25% και τον επόμενο μήνα.

Η εντονότερη πτώση της τιμής της βενζίνης σε μηνιαία βάση οδήγησε τη συνολική ετήσια μείωση του καυσίμου στο 9,4% τον Οκτώβριο, από 4,1% τον Σεπτέμβριο. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται κυρίως στην κατάργηση του φόρου άνθρακα.

Αύξηση 3,4% στα τρόφιμα τον Οκτώβριο

Ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στη συνολική επιβράδυνση του πληθωρισμού ήταν η μικρότερη άνοδος των τιμών των τροφίμων. Οι τιμές των ειδών παντοπωλείου αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι 4,0% τον Σεπτέμβριο.

Παρότι η αύξηση επιβραδύνθηκε, οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές και να υπερβαίνουν τον συνολικό πληθωρισμό για εννέα συνεχόμενους μήνες, όπως σημείωσε η StatsCan.

Το κόστος των τόκων στεγαστικών δανείων, που αποτελεί μέρος του γενικού δείκτη κόστους στέγασης, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,9%, σημειώνοντας για πρώτη φορά μετά από πάνω από τρία χρόνια πτώση κάτω από το 3%.

Αντιθέτως, ο πληθωρισμός των ενοικίων, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας του κόστους στέγασης, επιταχύνθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ξεπερνώντας το 5%. Λόγω των έντονων διακυμάνσεων των τιμών και των κυβερνητικών φοροελαφρύνσεων, η Τράπεζα του Καναδά και οι οικονομολόγοι στρέφουν την προσοχή τους στους δείκτες δομικού πληθωρισμού για την καλύτερη αποτύπωση των τάσεων.

Το διάμεσο μέτρο του ΔΤΚ —που αντιστοιχεί στην «κεντρική» μεταβολή του καλαθιού αγαθών— υποχώρησε στο 2,9% από το αναθεωρημένο 3,1% του Σεπτεμβρίου.

Το δεύτερο βασικό μέτρο, το CPI-trim, το οποίο αποκλείει τις ακραίες μεταβολές τιμών, μειώθηκε στο 3,0% τον Οκτώβριο από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, το καναδικό δολάριο υπέστη μικρή υποχώρηση και διαμορφώθηκε στο 1,4030 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (71,28 σεντς ΗΠΑ), ενώ οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 1,4 μονάδες βάσης, στο 2,437%.