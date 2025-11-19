ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κόσοβο: Προς νέες εκλογές μετά το νέο «ναυάγιο» σχηματισμού κυβέρνησης
Ειδήσεις
18:55 - 19 Νοε 2025

Κόσοβο: Προς νέες εκλογές μετά το νέο «ναυάγιο» σχηματισμού κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές οδεύει το Κόσοβο, καθώς και η δεύτερη απόπειρα σχηματισμού κυβέρνησης κατέληξε σε αποτυχία.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που παρουσίασε, ως στενός συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, εξασφάλισε μόλις 56 ψήφους, με αποτέλεσμα να χαθεί και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος «Αυτοδιάθεση» να διατηρήσει την εξουσία.

Ο Κονιούφτσα είχε λάβει την εντολή μετά την αποτυχία του Κούρτι τον Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχθηκε την πρόσκλησή του για συγκυβέρνηση, ενώ αρνητική στάση κράτησε και η «Σερβική Λίστα», που τελεί υπό την επιρροή του Βελιγραδίου και διαθέτει εννέα έδρες.

Με βάση το Σύνταγμα, η εντολή επιστρέφει πλέον στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Η πολιτική αστάθεια στο Κόσοβο συνεχίζεται από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι εκλογές δεν ανέδειξαν κόμμα με αυτοδυναμία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο
Πολιτική

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα
Πολιτική

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 21:12

Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν: Δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσαν - Είχαν γίνει πολύ βαρετές

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ