Κόσοβο: Προς νέες εκλογές μετά το νέο «ναυάγιο» σχηματισμού κυβέρνησης

Σε επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές οδεύει το Κόσοβο, καθώς και η δεύτερη απόπειρα σχηματισμού κυβέρνησης κατέληξε σε αποτυχία.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που παρουσίασε, ως στενός συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, εξασφάλισε μόλις 56 ψήφους, με αποτέλεσμα να χαθεί και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος «Αυτοδιάθεση» να διατηρήσει την εξουσία.

Ο Κονιούφτσα είχε λάβει την εντολή μετά την αποτυχία του Κούρτι τον Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχθηκε την πρόσκλησή του για συγκυβέρνηση, ενώ αρνητική στάση κράτησε και η «Σερβική Λίστα», που τελεί υπό την επιρροή του Βελιγραδίου και διαθέτει εννέα έδρες.

Με βάση το Σύνταγμα, η εντολή επιστρέφει πλέον στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Η πολιτική αστάθεια στο Κόσοβο συνεχίζεται από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι εκλογές δεν ανέδειξαν κόμμα με αυτοδυναμία.