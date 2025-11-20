ΗΠΑ: Στις 119.000 οι νέες θέσεις εργασία τον Οκτώβριο – «Άλμα» σε σχέση με τις προβλέψεις

Η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε πολύ περισσότερες νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την πολυαναμενόμενη έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, η οποία είχε καθυστερήσει εξαιτίας του shutdown.

Οι νέες θέσεις αυξήθηκαν κατά 119.000 μέσα στον μήνα, ενώ τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας. Οι εκτιμήσεις του Dow Jones για τον Σεπτέμβριο έκαναν λόγο για μόλις 50.000 νέες θέσεις.

Το σύνολο των προσλήψεων για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε επίσης χαμηλότερα, στις 72.000, δηλαδή κατά 7.000 λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση.

Πέρα από τα συνολικά στοιχεία απασχόλησης, το Γραφείο γνωστοποίησε ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο 4,4%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2021.