Καφούνης (ΕΣΕΕ): Αναπτυξιακός προϋπολογισμός που πρέπει όμως να οδηγήσει και σε στήριξη του Εμπορίου
Οικονομία
17:26 - 20 Νοε 2025

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Αναπτυξιακός προϋπολογισμός που πρέπει όμως να οδηγήσει και σε στήριξη του Εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
Σε δήλωση του ο προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρος Καφούνης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, τονίζει την ανάγκη για την στήριξη του εμπορικού κόσμου. 

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή, ο Σταύρος Καφούνης τόνισε ότι: «Η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας επιβεβαιώνεται από το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Οι σημαντικές μειώσεις φόρων φυσικών προσώπων και η πρόβλεψη για προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, δίνουν την εικόνα μίας οικονομίας νοικοκυρεμένης και ανταγωνιστικής και αναμένεται να επηρεάσουν ευμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναμένεται περαιτέρω τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με αντίκτυπο και στα έσοδα των επιχειρήσεων, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος. Εκτιμούμε ότι τα θετικά βήματα της οικονομίας μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν και σε μέτρα άμεσης στήριξης του Εμπορίου, με ρυθμίσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης, όπως αυτές που τεκμηριωμένα έχει προτείνει η ΕΣΕΕ στο κοστολογημένο της υπόμνημα προς τα συναρμόδια υπουργεία. Η ισχυρή στήριξη του Εμπορίου δίνει αναπτυξιακή ώθηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα μαζί του οικοσυστήματα: την βιομηχανία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και βιώσιμες επιχειρήσεις.»

