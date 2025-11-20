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Επίθεση της Ρωσίας στην Ελλάδα για τις συμφωνίες με την Ουκρανία - Αιχμηρή απάντηση της Αθήνας
Ειδήσεις
22:46 - 20 Νοε 2025

Επίθεση της Ρωσίας στην Ελλάδα για τις συμφωνίες με την Ουκρανία - Αιχμηρή απάντηση της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση στις σχέσεις Μόσχας - Αθήνας προκαλεί η δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει «κατάλληλα» στην απόφαση της Ελλάδας να συμμετάσχει από κοινού με την Ουκρανία στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Κρεμλίνο θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία, προειδοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες» ανέφερε αρχικά η κα Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, προσθέτοντας «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

Στις δηλώσεις της η Ζαχάροβα τονίζει: «Μια ακόμα επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών». «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», κατέληξε.

Άμεση απάντηση της Ελλάδας: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Με άμεση και αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε η Αθήνα στις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ενεργεί αποκλειστικά βάσει του διεθνούς δικαίου και έχει αυτονόητο δικαίωμα σύναψης διακρατικών συμφωνιών, όπως αυτή με την Ουκρανία. «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών απορρίπτονται αυτοδικαίως», υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν: «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 23:35
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