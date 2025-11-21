Δεν έχουν στείλει καν στην ΕΕ το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ενώ σκοπεύει να συζητήσει το θέμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Κόστα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «κανένα σχέδιο δεν έχει υποβληθεί επισήμως στην ΕΕ» και ότι, δεδομένης της κατάστασης, δεν έχει νόημα να κάνει σχόλια σχετικά με αυτό.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων και ότι η ΕΕ θα συζητήσει την κατάσταση τόσο με τους ευρωπαίους ηγέτες, όσο και με τους άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια της G20. Επίσης, προγραμματίζει επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ως θύμα της ρωσικής εισβολής. Τόνισε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία πλήττουν την οικονομία της. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ, καθώς πρόκειται για επίθεση όχι μόνο εναντίον της χώρας, αλλά και κατά των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε.

Η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι έχουν υιοθετηθεί συνολικά 19 πακέτα κυρώσεων, τα οποία είναι αυστηρά και εξήγησε ότι αυτό φαίνεται από τις αυξανόμενες δυσκολίες της ρωσικής οικονομίας, τον πληθωρισμό, τα υψηλότερα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Σταδιακά, σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο.

Νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ θα στηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον αυτό διασφαλίζει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και προβλέπει συμμετοχή τόσο των Βρυξελλών όσο και του Κιέβου.