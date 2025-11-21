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Κλίμα «Μεγάλης Παρασκευής» στα crypto: Βουτιά άνω του 10% για Bitcoin, στη ζώνη των $82.000
Νομίσματα
13:55 - 21 Νοε 2025

Κλίμα «Μεγάλης Παρασκευής» στα crypto: Βουτιά άνω του 10% για Bitcoin, στη ζώνη των $82.000

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin καταρρέει την Παρασκευή στη ζώνη των 82.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, πιάνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 81.600 δολάρια. Με αυτή την πτώση εξαφάνισε τα κέρδη του έτους.

Σύμφωνα με την CryptoQuant, η πτώση δεν προκλήθηκε από μία συγκεκριμένη είδηση, αλλά από έναν επικίνδυνο συνδυασμό:

  • ακραίου, διχασμένου κλίματος στα social media (με προβλέψεις είτε για 20.000 είτε για 130.000 δολ.),
  • μακροοικονομικής αβεβαιότητας,
  • και αυξανόμενης πίεσης στα on-chain δεδομένα.

Το «κενό ουδέτερου συναισθήματος» έκανε την αγορά εξαιρετικά εύθραυστη, ώστε ακόμη και μικρά σοκ να δημιουργούν υπερβολικές αντιδράσεις στις τιμές.

Μακροοικονομικοί παράγοντες και η καθυστέρηση των στοιχείων για την απασχόληση

Ένας από τους καταλύτες της αναταραχής ήταν η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ να δώσει τα στοιχεία απασχόλησης Οκτωβρίου και Νοεμβρίου μαζί, στις 16 Δεκεμβρίου. Αυτό άφησε τη Fed χωρίς κρίσιμα δεδομένα πριν τις αποφάσεις πολιτικής, αυξάνοντας σημαντικά την αβεβαιότητα.

Επιπλέον, οι παγκόσμιες μετοχές υποχώρησαν στο χειρότερο εβδομαδιαίο sell-off των τελευταίων επτά μηνών, καθώς αμφιβολίες για τις υψηλές αποτιμήσεις της AI και μειωμένες πιθανότητες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων έπληξαν το επενδυτικό κλίμα. Τα ομόλογα ΗΠΑ δέχτηκαν εισροές, ένα κλασικό σημάδι φυγής από το ρίσκο.

Ρευστοποίηση της αγοράς

Η πτώση συνοδεύτηκε από σχεδόν 2 δισ. δολάρια σε ρευστοποιήσεις μόνο σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass.

  • Το Bitcoin αντιστοιχούσε σε 964 εκατ. δολάρια από αυτά,
  • το Ethereum σε 407 εκατ.,
  • ενώ ακολούθησε ένα κύμα υποχρεωτικών κλεισιμάτων θέσεων σε altcoins.

Συνολικά, περίπου 396.000 traders ρευστοποιήθηκαν — με τη μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση, ύψους 36,7 εκατ. δολ., να «σκάνε» στην Hyperliquid.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), το Bitcoin καταρρέει κατά 10,30% στα 82,411,30 δολάρια, σημειώνοντας μηναίες απώλειες 23.40%

Το Ethereum σημειώνει ηχηρές ζημιές 11% στα 2,689,15 δολάρια, το XRP 10,64% στα 1,89% δολάρια,τo Solana βυθίζεται κατά 12,13% στα 124,86 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin κινείται πτωτικά κατά 11,18% στα 82.23 δολάρια, το Polkadot χάνει 14,44% στα 2,36 δολάρια και το TRUMP καταγράψει ζημιές 8,96% στα 6,21 δολάρια

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 10:13
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