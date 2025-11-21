ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιώς: Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας
Αναλύσεις
13:52 - 21 Νοε 2025

Πειραιώς: Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αποτελεί η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας που συνομολογήθηκε από τους προέδρους τους κατά τη συνάντηση που είχαν στη Νότια Κορέα (στις 30/10).

Βάσει αυτής, η εκεχειρία παρατείνεται για έναν χρόνο και μειώνονται σημαντικά οι επιπρόσθετοι δασμοί και διοικητικοί περιορισμοί που είχαν εκατέρωθεν επιβληθεί. Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα στον χώρο του εμπορίου περιορίστηκε σημαντικά, αλλά και γενικότερα, καθώς εύλογα θεωρείται ότι υπάρχει διάθεση συνεννόησης παρά έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών. Παράλληλα, με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ και χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής διατηρείται η εύθραυστη ανακωχή μεταξύ Ισραήλ –Χαμάς. Αντίθετα, δεν διαφαίνεται πρόοδος στο ουκρανικό ζήτημα.

Στις ΗΠΑ, η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων για τη διάρθρωση των δαπανών και γενικότερα του κρατικού προϋπολογισμού οδήγησε σε αναστολή λειτουργίας (shutdown) των μη κρίσιμων ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την 1η Οκτωβρίου έως και την 12η Νοεμβρίου, τη μακροβιότερη ιστορικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διακομματική συμφωνία εξασφαλίζει χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έως τις 30/1/2026, το ενδεχόμενο νέας κρίσης σύντομα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Από τα λίγα οικονομικά στοιχεία και τους πρόδρομους δείκτες που δημοσιεύθηκαν από την 1η Οκτωβρίου και μετά, πέραν μιας επιβράδυνσης σε αυτό το διάστημα που εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή, ο ρυθμός ανάπτυξης δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά. Επιπρόσθετα, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών παραμένουν απρόσμενα ήπιες. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φαίνεται να έχουν χειροτερεύσει κατά το τελευταίο διάστημα, ανησυχία που οδήγησε τη Fed στη μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μ.β. στην τελευταία συνεδρίασή της (στις 30/10).

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Γ΄ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια (Β΄ Τρίμ. 25: 0,1% και 1,5% αντίστοιχα). Οι ιδιαίτερα καλές συνθήκες στην αγορά εργασίας διατηρούνται επηρεάζοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της στην τελευταία συνεδρίασή της. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις. Μεταξύ των άλλων, απαιτούνται μεγάλου ύψους επενδύσεις για να μπορέσει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η γήρανση του πληθυσμού επιτείνουν την πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς για περικοπές δαπανών, συχνά μη δημοφιλών, ενισχύοντας την πολιτική αστάθεια.

Στην Κίνα, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν αξιοσημείωτη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αν και για συνολικά για το 2025 φαίνεται πως θα επιτευχθεί ο στόχος του «περίπου 5%». Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εάν η εν λόγω επιβράδυνση είναι προσωρινή ή όχι. Αναμφίβολα, κρίσιμος παράγοντας στη διατήρηση μιας ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής αποτελεί η σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης που, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν είναι ακόμη ορατή.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση στο τέλος του κειμένου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πιέζει τις τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες απώλειες για φυσικό αέριο και ασήμι
Εμπορεύματα

Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πιέζει τις τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες απώλειες για φυσικό αέριο και ασήμι

CrediaΒank: Πιστωτική επέκταση €1,2 δισ. το 2026 – Τα επόμενα σχέδια
Αναλύσεις

CrediaΒank: Πιστωτική επέκταση €1,2 δισ. το 2026 – Τα επόμενα σχέδια

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ: Εξώδικο προς τον Πρόεδρο Αθανάσιο Θεοχάρη για συκοφαντικές δηλώσεις και καταχρηστική διοίκηση
Ειδήσεις

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ: Εξώδικο προς τον Πρόεδρο Αθανάσιο Θεοχάρη για συκοφαντικές δηλώσεις και καταχρηστική διοίκηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:40

Κομισιόν: Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να διαθέτουν έως 0,3% του ΑΕΠ τους ετησίως για μέτρα στήριξης της ενέργειας 

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:11

Goldman Sachs: Η Alphabet «σηκώνει» $80 δισ. και οδηγεί τη Wall Street σε «αχαρτογράφητα νερά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:07

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 15:55

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα - Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 15:52

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/06/2026 - 15:50

«Πράσινη» ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν: Χώρος έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:21

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Πολιτική
03/06/2026 - 15:10

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:07

Συναγερμός από την ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS που εμφανίζεται ψευδώς ως μήνυμα του gov.gr

Νομίσματα
03/06/2026 - 14:50

Bitcoin: Ήπια ανάκαμψη από το χαμηλό δύο μηνών – Αντίρροπες τάσεις στα altcoins

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:48

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο

Οικονομία
03/06/2026 - 14:48

Πρόστιμο €3 εκατ. στη Nestle για αθέμιτη κερδοφορία σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα

Οικονομία
03/06/2026 - 14:38

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:32

Reuters: Η Γερμανία «βλέπει» παράθυρο συνομιλιών με τη Ρωσία μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιτυχίες στο μέτωπο

Οικονομία
03/06/2026 - 14:29

Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αλλά νέα πίεση για μεταρρυθμίσεις σε παραγωγικότητα, στέγαση και υγεία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:14

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι είπε για Νετανιάχου, Χαμενεΐ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/06/2026 - 14:14

Άρχισαν τα μπάνια του λαού

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:05

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε

ΜΕΤΑΛΛΑ
03/06/2026 - 14:01

«Ανάγκη στοιχειώδους αυτάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες»

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:55

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Οικονομία
03/06/2026 - 13:54

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:47

Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:47

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 13:44

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 13:40

Πολιτική συζήτηση δίχως περιεχόμενο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ