Τηλεφωνική συνεννόηση Μερτς - Τραμπ για «συντονισμένα επόμενα βήματα» στο σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Σύμφωνα με τον ίδιο τον καγκελάριο, οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε «συντονισμένα επόμενα βήματα».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Μερτς χαρακτήρισε τη συνομιλία «παραγωγική και εμπιστευτική», σημειώνοντας ότι σκοπεύει να ενημερώσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή γραμμή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η συνομιλία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία πλαισίου για ειρηνευτική διαδικασία.

Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου θα βρεθούν οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών της Ευρώπης. Παρά την κρισιμότητα των διαβουλεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες εργασίες της G20, μια απόφαση που ουσιαστικά συνιστά μποϊκοτάζ εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η απουσία των ΗΠΑ από τη σύνοδο καθιστά ακόμη πιο σημαντικές τις διμερείς και πολυμερείς επαφές που θα έχει ευρωπαϊκή πλευρά τις επόμενες ημέρες. Η Ουκρανία και οι βασικοί εταίροι της προσπαθούν να διαμορφώσουν μια κοινή στρατηγική απέναντι στην πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, η οποία έχει δημιουργήσει αναταράξεις στη διπλωματική σκηνή λόγω του περιεχομένου της και των πιθανών παραχωρήσεων που μπορεί να συνεπάγεται.

Καθώς η διεθνής κοινότητα αναζητά ένα αξιόπιστο μονοπάτι προς την ειρήνη, οι συνεννοήσεις μεταξύ Βερολίνου, Βρυξελλών και Ουάσινγκτον θα είναι καθοριστικές για το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη απέναντι σε ένα σχέδιο που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία του πολέμου και το μέλλον της Ουκρανίας.