Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανικό: «Χρειάζεται δουλειά» το σχέδιο Τραμπ – Έναρξη διαβουλεύσεων στη Γενεύη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία αποτελεί μία καλή βάση, αλλά χρειάζεται «περισσότερη δουλειά», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εκφράζοντας την ανησυχία τους πως η πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμπεριέχει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Πιο αναλυτικά, οι ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι συζήτησαν στο περιθώριο της Συνόδου G20, εξέφρασαν – μέσω του κοινού τους ανακοινωθέν – την ανησυχία τους «για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις» του Κιέβου και τον κίνδυνο αυτό να καταστήσει την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις, ενώ ακόμη απέρριψαν την ιδέα ότι τα ουκρανικά σύνορα μπορούν να αλλάξουν δια της βίας.

«Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση που απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία [...] Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε ώστε η μελλοντική ειρήνη να είναι βιώσιμη», ανέφεραν στο κοινό τους ανακοινωθέν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τους ομολόγους τους από την Ιαπωνία και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι το κοινό αυτό ανακοινωθέν υπογράφηκε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα για την Ε.Ε., καθώς και από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τους πρωθυπουργούς Μαρκ Κάρνεϊ του Καναδά, Μίκαελ Μάρτιν της Ιρλανδίας, Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, Σανάε Τακαΐτσι της Ιαπωνίας, Ντικ Σουφ της Ολλανδίας, Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας, Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας και Γιούνας Γκαρ Στόρε της Νορβηγίας.

«Υπάρχει ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε πολύ μακριά από μία καλή κοινή λύση», ανέφερε με τη σειρά του ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από το Γιοχάνεσμπουργκ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς και χωρίς σεβασμό στην κυριαρχία τους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Έναρξη αμερικανοουκρανικών διαβουλεύσεων στη Γενεύη

Οι διαβουλεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο πρόκειται να συνεχιστούν, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος, πιεσμένος από το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει για το σχέδιο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη (27/11), ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη «διαβουλεύσεων» με τους Αμερικανούς στην Ελβετία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν λίγη ώρα αργότερα στο Reuters πως οι διαβουλεύσεις ξεκινούν αύριο στη Γενεύη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της Ε.Ε., των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στη Γενεύη το βράδυ του Σαββάτου (22/11), ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένονται την Κυριακή (23/11). Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, ωστόσο οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Εν τω μεταξύ, δηλώσεις Ρώσου υψλόβαθμου αξιωματούχου επανέφεραν στο προσκήνιο το σενάριο για ενδεχόμενη νέα συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό περιοδικό International Affairs, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (22/11). «Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», προσέθεσε και δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν «παγώσει», αλλά αντιθέτως οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί.

Σημειώνεται πως στις διαβουλεύσεις της Γενεύης θα συμμετάσχει και η Ιταλία, καθώς η Ρώμη θα στείλει έναν αξιωματούχο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Τραμπ: Δεν είναι «take it or leave it» το σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε τη συζήτηση σε νέες βάσεις με τις τελευταίες του δηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν αλλαγές στην πρόταση, αφού σήμερα (Σάββατο, 22/11) υποστήριξε ότι το σχέδιο των 28 σημείων δεν είναι η τελική πρόταση των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως περιμένει απάντηση από το Κίενο το αργότερο έως την ερχόμενη Πέμπτη (27/11), ενώ επιθυμία του είναι, το ειρηνευτικό μνημόνιο, να έχει υπογραφεί έως το τέλος του 2025. Το σχέδιο, δε, έχει ήδη επιδοθεί επισήμως τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση, όσο και στο Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και στους ηγέτες της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων αντιμετωπίζεται με μεγάλη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς ενσωματώνει αρκετές βασικές ρωσικές απαιτήσεις: την παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, την αποδοχή μείωσης του μεγέθους του στρατού της και την αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, προσφέρει στο Κίεβο εγγυήσεις ασφάλειας της Δύσης για την αποτροπή περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων.

Πώς θα κινηθούν οι Ευρωπαίοι στις διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το Bloomberg, στη σύσκεψη της Κυριακής (23/11) στη Γενεύη, ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνει το Πρακτορείο, εάν η αντιπρόταση είναι ρεαλιστική και δεν «ακυρώνει» την πρόταση Τραμπ, είναι πιθανό να συμβάλλει ριζικά στη συμμετοχή της Ευρώπης στη λύση του Ουκρανικού, ενδεχομένως και στην έναρξη μίας νέας διαπραγμάτευσης προς όφελος της Ουκρανίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η πρόταση που θα παρουσιάσει ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων. Γενικώς, στόχος της Ευρώπης είναι να μην δοθεί χώρος στη Μόσχα για να επανέλθει, απέναντι σε μία ακόμη πιο αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει μέχρι σήμερα. Αυτό φάνηκε ήδη και από την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν κατά την Σύνοδο της G20.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ευρώπη δεν θα παρουσιάσει ένα εξολοκλήρου δικό της σχέδιο, αλλά θα καταθέσει τις προτάσεις της πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση - όπως υπογραμμίζει το Bloomberg - να βγάλουν τον Τραμπ εκτός «παιχνιδιού», αφού μία ενδεχόμενη κατάρρευση της Ουκρανίας, με την απόσυρση των ΗΠΑ, θα έχει ενδεχομένως μεγάλες συνέπειες για τη Γηραιά Ήπειρο.

Σε κάθε περίπτωση, οι βασικοί προβληματισμοί των Ευρωπαίων επί του σχεδίου Τραμπ φαίνεται πως επικεντρώνονται σε τέσσερα βασικά σημεία: