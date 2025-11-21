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Πούτιν για ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Καλή βάση για συμφωνία, αλλά η Ουκρανία λέει «όχι»
Ειδήσεις
19:52 - 21 Νοε 2025

Πούτιν για ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Καλή βάση για συμφωνία, αλλά η Ουκρανία λέει «όχι»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την Παρασκευή 21/11 ότι έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο έθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε ο Πούτιν, το κείμενο των 28 σημείων δεν έχει ακόμη συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σημείωσε με νόημα ότι η Ουκρανία φαίνεται να αντιτίθεται στο σχέδιο.

«Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει βάση για μια τελική λύση», δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι απαιτείται περαιτέρω διαπραγμάτευση για την εφαρμογή του.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η Ρωσία παραμένει ικανοποιημένη με την τρέχουσα στρατιωτική κατάσταση στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζει να προωθεί τους στόχους της χώρας με στρατιωτικά μέσα.

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία των 28 σημείων, με τον πρόεδρο Τραμπ να βάζει μάλιστα και χρονικό περιορισμό στον Ουκρανό ομόλογό του για να απαντήσει.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι σε μία πρώτη αντίδραση έκανε λόγο για ένα μεγάλο δίλημμα για την Ουκρανία, μεταξύ της απώλειας της αξιοπρέπειας της και του κινδύνου απώλειας του βασικού της εταίρου (ΗΠΑ).

Ουσιαστικά, ο Ζελένσκι υπονοεί έναν εκβιασμό από την κυβέρνηση Τραμπ., καθώς καλείται είτε να επιλέξει την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, είτε να χάσει την αμερικανική υποστήριξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 20:13
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