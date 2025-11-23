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Γενεύη - Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες - «Η πιο παραγωγική ημέρα μέχρι σήμερα»
Ειδήσεις
21:45 - 23 Νοε 2025

Γενεύη - Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες - «Η πιο παραγωγική ημέρα μέχρι σήμερα»

Reporter.gr Newsroom
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Ως το πιο ουσιαστικό στάδιο των μέχρι τώρα διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη με την ουκρανική αντιπροσωπεία. 

Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας Ουάσινγκτον και Κιέβου να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Ρούμπιο: «Φτάσαμε πιο κοντά από ποτέ σε κοινό έδαφος»

Ο Αμερικανός υπουργός έκανε λόγο για εξαιρετική πρόοδο, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του κατάφερε να εξετάσει αναλυτικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ένα προς ένα, καταλήγοντας σε ένα «πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας». Όπως ανέφερε, τα τεχνικά κλιμάκια των δύο πλευρών έχουν αποσυρθεί για να ενσωματώσουν τις προτάσεις που ανταλλάχθηκαν και να προχωρήσουν σε αναγκαίες προσαρμογές.

«Προσπαθούμε να μειώσουμε τις διαφορές και να διαμορφώσουμε μία θέση που θα ικανοποιεί τόσο την Ουκρανία όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η πρόοδος είναι αρκετή ώστε να αισιοδοξεί πως οι τελικές αποφάσεις των προέδρων των δύο χωρών θα επικυρώσουν το πλαίσιο συμφωνίας όταν έρθει η στιγμή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο που θα έχει αναπόφευκτα και η Ρωσία στις τελικές διευθετήσεις, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά έχει αποκτήσει «ουσιαστική κατανόηση» των ρωσικών θέσεων τους τελευταίους μήνες.

Γερμάκ: «Προχωρούμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος υπογράμμισε την εποικοδομητική στάση της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Μιλώντας μετά το πέρας της πρώτης συνάντησης, έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική» συζήτηση και σημαντική σύγκλιση σε βασικά ζητήματα.

«Ο ουκρανικός λαός επιζητά την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και αξίζει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», ανέφερε. Ευχαρίστησε επίσης τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Τραμπ για την «ακλόνητη δέσμευση» στη διαδικασία και επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο τις επόμενες ημέρες, με την εμπλοκή και των Ευρωπαίων εταίρων.

Κοινό σημείο στις δηλώσεις Ρούμπιο και Γερμάκ ήταν ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, απαιτείται ακόμη δουλειά ώστε να οριστικοποιηθούν κρίσιμα σημεία. Το τελικό κείμενο, όταν διαμορφωθεί, θα χρειαστεί την έγκριση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η στάση της Μόσχας εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για ευρύτερες διαπραγματεύσεις.

Οι συζητήσεις στη Γενεύη θεωρούνται από τις σημαντικότερες των τελευταίων μηνών, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για «μετρημένη αισιοδοξία» και για μια «ενδεχόμενη βάση συμφωνίας» που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη ειρηνευτική διαδικασία.

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