Σι - Τραμπ: Σταθεροποίηση σινοαμερικανικών σχέσεων με φόντο Ταϊβάν και Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Xinhua. Η επικοινωνία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών και στην αντιμετώπιση κρίσιμων γεωπολιτικών ζητημάτων.

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε την ανάγκη να «διατηρηθεί η δυναμική στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», αναφερόμενος στη συνάντησή τους τον Οκτώβριο στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, η οποία ήταν η πρώτη τους μετά το 2019. Στη διάρκεια εκείνης της συνάντησης είχαν συζητηθεί οι εμπορικές εντάσεις που χαρακτηρίζουν τη σινοαμερικανική σχέση, περιλαμβανομένων θεμάτων όπως οι σπάνιες γαίες, η σόγια και οι τελωνειακοί δασμοί, οι οποίοι είχαν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και προβλήματα στους διαύλους εφοδιασμού.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη, ο Σι υπενθύμισε ότι η «επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα αποτελεί σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης», υπογραμμίζοντας την κινεζική θέση για το νησί. Η Κίνα εξακολουθεί να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης, ενώ παράλληλα ασκεί διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στην Ταϊβάν.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης τη σημασία της κοινής ιστορικής μνήμης, αναφερόμενος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πολέμησαν κάποτε από κοινού κατά του φασισμού και του μιλιταρισμού. Τώρα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε τα αποτελέσματα εκείνης της περιόδου».

Η συνομιλία περιέλαβε επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Κίνας σε προσπάθειες ειρήνης και να καλεί όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση έχει αρνητικό αντίκτυπο και για τις δύο χώρες.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, με φόντο τις συνεχείς εντάσεις στην Ασία, τις εμπορικές διαφορές και τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με το Xinhua, ο Σι χαρακτήρισε «επιτυχημένη» τη συνάντηση του Μπουσάν, επισημαίνοντας ότι συνέβαλε στη δημιουργία μιας «δυναμικής στη διαρκή κίνηση του γιγαντιαίου πλοίου των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ», η οποία συνεχίζει να βελτιώνεται σταθερά, προς όφελος της διεθνούς κοινότητας.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη συνομιλία, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ παρατηρείται πως η Κίνα επιδιώκει σταθερότητα και πρόβλεψη στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.