ΗΠΑ: Υποχώρησε κατά 6,8% η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη 25/11 το Conference Board, ο συνολικός δείκτης υποχώρησε στις 88,7 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 6,8 μονάδων σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η επίδοση αυτή όχι μόνο υπολείπεται των προσδοκιών της αγοράς, αλλά κινείται και κάτω από όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.
Ιδιαίτερα αποθαρρυντική ήταν η εικόνα στον δείκτη προσδοκιών, ο οποίος διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές βλέπουν περισσότερο «σύννεφα» παρά βελτίωση στον ορίζοντα. Παράλληλα, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών κατέγραψε την ασθενέστερη επίδοση του τελευταίου έτους.
Η νέα κάμψη στο κλίμα εμπιστοσύνης αντανακλά την κόπωση των νοικοκυριών από τις επίμονα υψηλές τιμές, αλλά και τη σταδιακή χαλάρωση της αγοράς εργασίας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε στηρίξει σημαντικά την κατανάλωση. Καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση ενισχύονται, η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας και στην αντοχή της αμερικανικής οικονομίας εν όψει του 2026.