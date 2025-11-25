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ΗΠΑ: Υποχώρησε κατά 6,8% η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Νοέμβριο
Ειδήσεις
17:56 - 25 Νοε 2025

ΗΠΑ: Υποχώρησε κατά 6,8% η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε τον Νοέμβριο τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη 25/11 το Conference Board, ο συνολικός δείκτης υποχώρησε στις 88,7 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 6,8 μονάδων σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η επίδοση αυτή όχι μόνο υπολείπεται των προσδοκιών της αγοράς, αλλά κινείται και κάτω από όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ιδιαίτερα αποθαρρυντική ήταν η εικόνα στον δείκτη προσδοκιών, ο οποίος διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές βλέπουν περισσότερο «σύννεφα» παρά βελτίωση στον ορίζοντα. Παράλληλα, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών κατέγραψε την ασθενέστερη επίδοση του τελευταίου έτους.

Η νέα κάμψη στο κλίμα εμπιστοσύνης αντανακλά την κόπωση των νοικοκυριών από τις επίμονα υψηλές τιμές, αλλά και τη σταδιακή χαλάρωση της αγοράς εργασίας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε στηρίξει σημαντικά την κατανάλωση. Καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση ενισχύονται, η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας και στην αντοχή της αμερικανικής οικονομίας εν όψει του 2026.

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