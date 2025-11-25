Ουκρανικό: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Τι λένε Ρωσία, Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (25/11), ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου.

«Θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών στον Λευκό Οίκο. «Επομένως, νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Λευκός Οίκος: Τεράστια πρόοδος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη (25/11) ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «ευαίσθητα, αλλά όχι ανυπέρβλητα», και τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι «την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε τεράστια πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες θα απαιτήσουν επιπλέον συζητήσεις μεταξύ των τριών πλευρών».

Στο μεταξύ, αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τη Δευτέρα (24/11) στο Άμπου Ντάμπι, ανάμεσα στον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και τη ρωσική αντιπροσωπεία, σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, «προχωρούν καλά».

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ δήλωσε: «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», υπογραμμίζοντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, ενώ οι λεπτομέρειες που απομένουν αφορούν κυρίως τεχνικά και στρατηγικά θέματα που απαιτούν περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι διεργασίες στο Άμπου Ντάμπι θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας που θα οδηγήσει σε τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση με τη Ρωσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο CBS News την Τρίτη.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν επιβεβαιώνει και δηλώνει πως θέλει να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες αυτοπρωσώπως με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της παραμένει από τη μεριά της η Ρωσία.