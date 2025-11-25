ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανικό: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Τι λένε Ρωσία, Ουκρανία
Ειδήσεις
20:38 - 25 Νοε 2025

Ουκρανικό: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Τι λένε Ρωσία, Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (25/11), ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου.

«Θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών στον Λευκό Οίκο. «Επομένως, νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Λευκός Οίκος: Τεράστια πρόοδος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη (25/11) ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «ευαίσθητα, αλλά όχι ανυπέρβλητα», και τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι «την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε τεράστια πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες θα απαιτήσουν επιπλέον συζητήσεις μεταξύ των τριών πλευρών».

Στο μεταξύ, αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τη Δευτέρα (24/11) στο Άμπου Ντάμπι, ανάμεσα στον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και τη ρωσική αντιπροσωπεία, σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, «προχωρούν καλά».

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ δήλωσε: «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», υπογραμμίζοντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, ενώ οι λεπτομέρειες που απομένουν αφορούν κυρίως τεχνικά και στρατηγικά θέματα που απαιτούν περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι διεργασίες στο Άμπου Ντάμπι θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας που θα οδηγήσει σε τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση με τη Ρωσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο CBS News την Τρίτη.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν επιβεβαιώνει και δηλώνει πως θέλει να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες αυτοπρωσώπως με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της παραμένει από τη μεριά της η Ρωσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 20:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία
Ειδήσεις

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδήσεις

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας
Ειδήσεις

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του
Πολιτική

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ