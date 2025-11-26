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Τουρκία: Συμβάσεις $6,5 δισ. για το «Ατσάλινο Θόλο» - Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας
Ειδήσεις
12:38 - 26 Νοε 2025

Τουρκία: Συμβάσεις $6,5 δισ. για το «Ατσάλινο Θόλο» - Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία προχωρά δυναμικά στην ενίσχυση της εθνικής της αεράμυνας με το ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα «Steel Dome», ύστερα από την υπογραφή συμβολαίων συνολικής αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τουρκικές αμυντικές εταιρείες, ανακοίνωσε την Τετάρτη 26/11 η προεδρία των Τουρκικών Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Ο πρόεδρος της SSB, Χαλούκ Γκοργκούν, δήλωσε ότι οι συμβάσεις καλύπτουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδόσεις τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από τη Roketsan, ενώ όλο το σύστημα θα κατασκευαστεί σε πλήρως εγχώριες γραμμές παραγωγής.

Το «Steel Dome» σχεδιάστηκε ως ολοκληρωμένο «ομπρέλα» σύστημα που θα προστατεύει ολόκληρο τον τουρκικό εναέριο χώρο από ένα πλήθος απειλών: μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ χαμηλού ύψους, αεροσκάφη, ελικόπτερα και απειλές μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Στην καρδιά του συστήματος ενσωματώνονται εγχώρια αντιαεροπορικά συστήματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, ραντάρ και μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πύραυλοι Siper, Hisar-A και Hisar-O, τα κινητά αντιαεροπορικά πυροβόλα Korkut και τα συστήματα αναχαίτισης UAV Ihtar 100 και Gökberk.

Το δίκτυο λειτουργεί σε δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική και αξιοποιεί τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για ταχύτατη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών σε πραγματικό χρόνο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Τουρκίας για πλήρη ανεξαρτησία στην άμυνα και για ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

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