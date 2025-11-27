Σοκ στις ΗΠΑ μετά τον πυροβολισμό των δύο Εθνοφρουρών - Το προφίλ του δράστη - Το ξέσπασμα Τραμπ

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ύποπτος, που συνελήφθηκε από την αστυνομία, είναι ένα άτομο αφγανικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές της Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν ότι ο δράστης πυροβόλησε αρχικά έναν στρατιώτη και στη συνέχεια στόχευσε δεύτερο μέλος της φρουράς, πριν προσπαθήσει να ρίξει και νέο πυροβολισμό από μικρή απόσταση πάνω από το πρώτο θύμα. Τότε παρενέβη τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο ανταπέδωσε τα πυρά και ακινητοποίησε τον ύποπτο.

Οι δύο τραυματισμένοι στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσαν ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν καταλήξει, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα ανασκεύασε μιλώντας για «αντιφατικές πληροφορίες».

{https://x.com/TheApexIntel/status/1993858617624477839}

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος φαίνεται να μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2021 και να κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Η αρχική ταυτοποίηση βασίστηκε σε δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες για πλήρη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – είχε αναφέρει σε ανάρτησή του ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αποκάλεσε τον δράστη «ζώο» και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει σκληρή τιμωρία για την πράξη του.

Ακολούθως, έκανε ένα πεντάλεπτο διάγγελμα με πολύ σκληρό αντιμεταναστευτικό τόνο:

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο Τραμπ από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ.

Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».