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ΔΝΤ: Νέο τετραετές πρόγραμμα $8,2 δισ. για την Ουκρανία
Ειδήσεις
22:57 - 26 Νοε 2025

ΔΝΤ: Νέο τετραετές πρόγραμμα $8,2 δισ. για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/11) ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για ένα νέο τετραετές πρόγραμμα ύψους 8,2 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά της λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το νέο αυτό πρόγραμμα θα αντικαταστήσει την τρέχουσα διευρυμένη χρηματοδοτική διευκόλυνση των 15,6 δισ. δολαρίων, η οποία είχε εγκριθεί τον Μάρτιο του 2023, και αποσκοπεί στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και στην ενίσχυση των δημοσιονομικών της Ουκρανίας, καθώς η σύγκρουση με τη Ρωσία συνεχίζει να επιβαρύνει σοβαρά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Γκάβιν Γκρέι, αξιωματούχος του Ταμείου και επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στο Κίεβο, δήλωσε ότι «το πρόγραμμα αναμένεται να επιτρέψει τη χορήγηση μεγάλης εξωτερικής οικονομικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά της Ουκρανίας», αναφέροντας επίσης πως το συνολικό έλλειμμα για την περίοδο 2026-2029 εκτιμάται γύρω στα 136,5 δισ. δολάρια.

Το Ταμείο σημείωσε ακόμη ότι η συμφωνία θα μπορεί να τεθεί προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προηγούμενες ενέργειες και εξασφαλιστούν «επαρκείς χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από τους δωρητές».

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