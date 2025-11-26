Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο εναντίον δύο ανδρών της Εθνοφρουράς – Οργισμένη ανάρτηση Τραμπ

Δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, στις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η επικεφαλής της δημοτικής αρχής της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Τραμπ: Το ζώο που το έκανε θα πληρώσει

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – είχε αναφέρει σε ανάρτησή του ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αποκάλεσε τον δράστη «ζώο» και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει σκληρή τιμωρία για την πράξη του.

Σημειώνεται πως η αστυνομία της πρωτεύουσας ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, σημειώνοντας σε ανάρτησή της πως «η περιοχή έχει ασφαλιστεί και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση».