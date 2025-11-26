Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίστηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς

Δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς τραυματίστηκαν από πυρά την Τετάρτη (26/11) στην Ουάσινγκτον, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, μέσω ανάρτησής της στο X, χωρίς να κοινοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μήνυμά της τόνισε: «Σας ζητώ να ενώσετε τις προσευχές σας με τις δικές μου για τους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς πριν από λίγα λεπτά στην Ουάσινγκτον. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών».

Παράλληλα, η αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε δρόμο πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα για την αργία των Ευχαριστιών, ενώ η Μυστική Υπηρεσία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό μέχρι στιγμής.

Αργότερα, η αστυνομία της πρωτεύουσας ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, σημειώνοντας σε ανάρτησή της πως «η περιοχή έχει ασφαλιστεί και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση».