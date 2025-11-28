Οικονομική ανάκαμψη για την Ιταλία - Θεσμικές εντάσεις με τις Βρυξέλλες για τις «χρυσές εξουσίες»

Ύστερα από χρόνια κατά τα οποία αποτελούσε τον αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, η ιταλική οικονομία δείχνει επιτέλους σημάδια ανάκαμψης.

Το έλλειμμα της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί εντός του 3% του ΑΕΠ σε ευθυγράμμιση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ενώ τα στοιχεία για το ΑΕΠ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί (28/11) ήταν σύμφωνα με το Bloomberg καλύτερα από το αναμενόμενο. Η χώρα εξασφάλισε επίσης την πρώτη της αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s εδώ και περισσότερα από 23 χρόνια.

Με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει δημοσιονομικά προβλήματα, οι αποδόσεις των 10ετών ιταλικών και γαλλικών ομολόγων είναι πλέον λίγο-πολύ ευθυγραμμισμένες.

Παρότι η πρόοδος της Ιταλίας έχει εντυπωσιάσει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, η σχέση ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδανική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σχετικά με τους λεγόμενους κανόνες «χρυσών εξουσιών» (golden powers), οι οποίοι της επέτρεψαν να μπλοκάρει την εξαγορά της Banco BPM SpA από την UniCredit SpA. Το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ ενημέρωσε την ιταλική κυβέρνηση ότι η παρέμβασή της παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ και υπονόμευσε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ματαιωμένη συγχώνευση μεταξύ των δύο ιταλικών τραπεζών καταδεικνύει τη δυσκολία της ΕΕ να επιβάλει την προώθησή της για ενοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ένα βασικό πυλώνα της προσπάθειας ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Η Ρώμη έχει δύο μήνες για να απαντήσει και η υπόθεση θα μπορούσε τελικά να καταλήξει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρουν σήμερα οι Donato Paolo Mancini και Alessandra Migliaccio, η Ιταλία εξετάζει λύσεις που θα περιόριζαν τις εποπτικές της εξουσίες, χωρίς να παραιτείται από το δικαίωμά της να ασκεί βέτο σε τραπεζικές συμφωνίες.

Ο περιορισμός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής των νόμων είναι μία από τις αλλαγές που εξετάζονται. Άλλες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλλαγή των τομέων που υπάγονται σε έγκριση ή την προσαρμογή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανόνων. Οι αλλαγές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται αυτήν τη στιγμή στο κοινοβούλιο, ή να εισαχθούν με μια αυτοτελή πράξη.

Πολιτικά, η θέση της Μελόνι είναι δύσκολη. Ο αριθμός των συμφωνιών που καλύπτονται από τις golden powers -οι οποίες εισήχθησαν το 2012- έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και η πρωθυπουργός έχει αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στην εποπτεία των επιχειρήσεων. Όμως η Ρώμη δεν θέλει να οξύνει την αντιπαράθεση και επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Όπως κι αν εξελιχθεί η υπόθεση, το επεισόδιο υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθεια να εξισορροπήσει την ολοκλήρωση με τα εθνικά συμφέροντα.