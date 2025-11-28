Στο Ισραήλ ο Μερτς στις 6 Δεκεμβρίου – Συνάντηση με Νετανιάχου

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα μεταβεί στο Ισραήλ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Μερτς αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο θα συζητήσει για τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση της εκεχειρίας στη Γάζα και άλλα διεθνή θέματα. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στο μνημείο Γιαντ Βασέμ και επαφές με τοπικούς φορείς της κοινωνίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου.

Η Γερμανία παραμένει ένας από τους σταθερότερους και πιο ένθερμους συμμάχους του Ισραήλ, ωστόσο δεν έχει διστάσει να επικρίνει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στρατηγική της στον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα.

Μέσα στον τρέχοντα μήνα, το Βερολίνο αποφάσισε να ξαναρχίσει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ—οι οποίες είχαν παγώσει από τον Αύγουστο λόγω της σύγκρουσης—ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η συνέχιση της απόφασης θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της εκεχειρίας και την ουσιαστική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα.