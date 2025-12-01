Τα σημεία τριβής στο υπό επεξεργασία ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ–Ουκρανίας που θα σταλεί στον Πούτιν

Οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ίσως εισέλθουν σε μια καθοριστική εβδομάδα. Σήμερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει στη Μόσχα για να συζητήσει με τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με μια πιθανή ειρήνη με την Ουκρανία.

Την Κυριακή (30/11) ο Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν ήδη συνομιλήσει με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα. Οι συζητήσεις στο Μαϊάμι διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο όσο και ο νέος Ουκρανός επικεφαλής διαπραγματευτής, Ρουστέμ Ουμιέροφ, έκαναν λόγο για παραγωγικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος πως ο πόλεμος μπορεί σύντομα να τερματιστεί. Υπάρχουν ακόμη δύσκολα σημεία, ωστόσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει αισιόδοξη. «Είχαμε για άλλη μια φορά μια πολύ παραγωγική συνεδρίαση, η οποία συνεχίζει εκείνη της Γενεύης. Στόχος μας δεν είναι μόνο να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε ο Ρούμπιο. «Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε την Ουκρανία να είναι για πάντα ασφαλής, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να φοβηθεί μια εισβολή. Και θέλουμε να ξεκινήσει για την Ουκρανία μια περίοδος ευημερίας.»

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας φάνηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέπεμψε σε ανάρτησή του στο Truth Social στα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω εμπλοκής του πρώην πλέον στενού του συνεργάτη Αντρέι Γέρμακ σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Τα ανοιχτά σημεία.

Παρόλα αυτά υπάρχουν τρία βασικά σημεία στα οποία φαίνεται να «κολλάνε» οι διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών.

Το πρώτο σημείο είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα αποτρέψουν νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον. Τα ειρηνευτικά στρατεύματα είτε μέσω του ΝΑΤΟ είτε μέσω τρίτων κρατών έχουν ουσιαστικά τεθεί εκτός συζήτησης. Το Κίεβο προβληματίζει ιδιαίτερα η απαίτηση του Τραμπ – και της Μόσχας – για περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το δεύτερο θολό σημείο είναι η νατοϊκή προοπτική της Ουκρανίας, με το Κίεβο να επιμένει σε αυτήν.

Το τρίτο και βασικότερο είναι η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών , στα οποία υπάρχει ακόμη παρουσία των ουκρανικών στρατευμάτων στη Ρωσία. Οι ΗΠΑ φέρεται να επιμένουν σε αυτήν την - μαξιμαλιστική κατά πολλούς – απαίτηση της Μόσχας. Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν πώς η παράδοση περιοχών στα οποία υπάρχουν ουκρανικά οχυρά άμυνας ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονμπάς θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω επέλαση των Ρώσων προς το Κίεβο σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη για το Κίεβο που έχει απομείνει ουσιαστικά μόνο με την στήριξη των Ευρωπαίων, οι οποίοι ωστόσο δεν παίζουν κάποιον πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρέχουσες διαβουλεύσεις.

Ο τελικός κατάλογος που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ουκρανών αναμένεται να σταλεί στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρασή του. Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Στιβ Γουίτκοφ θα συνατνήσει τον Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη (1/12).

{https://exchange.glomex.com/video/v-demrsolfssl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}