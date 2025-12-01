Λευκός Οίκος: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε άριστη υγεία - «Καθαρές» οι ιατρικές εξετάσεις

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Δευτέρα 1/12 ότι η υγεία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας προληπτικής μαγνητικής τομογραφίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο.

Ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα, επιβεβαίωσε ότι το καρδιαγγειακό σύστημα του 79χρονου Προέδρου βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν πλήρως φυσιολογικές. Όλα τα κύρια όργανα εμφανίζονται υγιή, χωρίς ενδείξεις αρτηριακής στένωσης, φλεγμονής ή θρόμβων, σύμφωνα με τον γιατρό.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί σχετικά με την υγεία του Τραμπ, όταν ο ίδιος αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη εξέταση για ένα προγραμματισμένο ιατρικό τσεκ-απ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι άνδρες στην ηλικία του προέδρου επωφελούνται από τέτοιου είδους προληπτικές εξετάσεις.

Συνολικά, οι τελευταίες εξετάσεις επιβεβαιώνουν ότι ο Τραμπ παραμένει σε άριστη φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του.