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Πολωνία και Γερμανία στοχεύουν στην αναβάθμιση της αμυντικής τους συνεργασίας
Ειδήσεις
11:04 - 02 Δεκ 2025

Πολωνία και Γερμανία στοχεύουν στην αναβάθμιση της αμυντικής τους συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Γερμανία και Πολωνία επιθυμούν στενότερη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Αγκάθι μέχρι το 2025, όμως, παραμένει η γερμανική κατοχή στην Πολωνία, η οποία διεκδικεί αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και της μείωσης της εξάρτησης από τρίτες χώρες, Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τουσκ υπέγραψαν στο Βερολίνο τη Δευτέρα διευρυμένη, κοινή δήλωση συνεργασίας των δύο χωρών για την άμυνα και την ασφάλεια.

Με έντονη την ανάγκη πλέον για στρατηγική αυτονομία, η γερμανοπολωνική πρωτοβουλία αποκτά αυξημένη βαρύτητα με στόχο την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ καθώς και τη στενότερη συνεργασία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνει η γερμανική ραδιοφωνία dlf, ήδη οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά, για παράδειγμα με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν προσεχώς, ενώ η Γερμανία έχει στείλει Eurofighter για την ενίσχυση της προστασίας του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Η Πολωνία θα πρέπει να είναι ένας ισχυρός εταίρος για μια ισχυρή, ελεύθερη και ευημερούσα Ευρώπη» ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς.

Συμφωνία για μνημείο για τα θύματα των Ναζί

Κατά τη διάρκεια των γερμανοπολωνικών κυβερνητικών διαβουλεύσεων στο Βερολίνο, συμφωνήθηκε επίσης η ανέγερση μνημείου στο Βερολίνο για τα θύματα των Ναζί στην Πολωνία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να πράξει περισσότερα, όσο ακόμη ζουν οι τελευταίοι επιζώντες της ναζιστικής θηριωδίας στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Γερμανο-Πολωνικής Συμφιλίωσης, όταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε υποσχεθεί παρόμοια υποστήριξη τον Ιούλιο του 2024, υπήρχαν ακόμη 60.000 επιζώντες. Σήμερα, 50.000.

«Η Γερμανία γνωρίζει πολύ καλά την ιστορική ευθύνη της απέναντι στη γειτονική Πολωνία και θα συνεχίσουμε τον διάλογο» ανέφερε ο Μερτς, δεδομένου ότι το ζήτημα των συνεπειών της γερμανικής κατοχής στην Πολωνία συνεχίζει να αποτελεί το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς σχέσεις.

Τα πολωνικά αιτήματα για πολεμικές αποζημιώσεις παραμένουν ενεργά και ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια, με το Βερολίνο να απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως έγινε πρόσφατα σαφές τόσο από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς όσο και από τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ κατά την επίσκεψη του Πολωνού προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι στο Βερολίνο.

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