Χούθι: Ανακοίνωσαν την απελευθέρωση των εννέα Φιλιππινέζων ναυτικών του ελληνόκτητου «Eternity C»

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ανακοίνωσε σήμερα 2/12 ότι οι Χούθι πρόκειται να απελευθερώσουν τους εννέα Φιλιππινέζους ναυτικούς που βρίσκονταν υπό κράτηση μετά τη βύθιση του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Eternity C τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ναυτικοί είχαν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ οι αντάρτες Χούθι είχαν δημοσιοποιήσει βίντεο της επίθεσης, ισχυριζόμενοι ότι «έσωσαν» τους ναυτικούς και τους μετέφεραν σε ασφαλή τοποθεσία. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων, η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της κυβέρνησης του Ομάν, με τα μέλη του πληρώματος να μεταφέρονται αρχικά από τη Σαναά της Υεμένης στη Μουσκάτ.

Οι Φιλιππίνες ευχαρίστησαν την κυβέρνηση του Ομάν για τις προσπάθειες που κατέβαλε, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους της απελευθέρωσης.

Η επίθεση στο Eternity C ακολουθεί παρόμοιες ενέργειες των Χούθι, όπως η βύθιση του πλοίου Magic Seas, με στόχο πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Σημειώνεται ότι περίπου το 30% των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων διεθνώς είναι Φιλιππινέζοι, οι οποίοι το 2023 απέστειλαν στη χώρα τους περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των συνολικών εισαγωγών συναλλάγματος από τους εκπατρισμένους εργαζόμενους.