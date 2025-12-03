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Ακραίες δηλώσεις Τραμπ κατά Σομαλών: Λάθος αν συνεχίσουμε να βάζουμε σκουπίδια στη χώρα μας
Ειδήσεις
13:09 - 03 Δεκ 2025

Ακραίες δηλώσεις Τραμπ κατά Σομαλών: Λάθος αν συνεχίσουμε να βάζουμε σκουπίδια στη χώρα μας

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τους Σομαλούς μετανάστες «σκουπίδια» και είπε ότι πρέπει να σταλούν πίσω στην πατρίδα τους, σε ένα παραλήρημα που ήρθε ενώ η κυβέρνησή του φέρεται να αυξάνει την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής εναντίον Σομαλών χωρίς έγγραφα στη Μινεσότα.

Σε μια ξενοφοβική έκρηξη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Σομαλούς και στην Ιλχάν Ομάρ, τη βουλευτή που κατάγεται από τη Σομαλία και είναι Αμερικανίδα πολίτις. Είπε ότι η Σομαλία «βρωμάει» και είναι «κακή για κάποιο λόγο».

«Δεν συνεισφέρουν τίποτα. Δεν τους θέλω στη χώρα μας, θα είμαι ειλικρινής», είπε. Αποκάλεσε την Ομάρ «σκουπίδι» και πρόσθεσε: «Θα πάρουμε τον λάθος δρόμο αν συνεχίσουμε να βάζουμε σκουπίδια στη χώρα μας».

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παραπονιούνται», είπε. «Παραπονιούνται, και από εκεί που ήρθαν δεν έχουν τίποτα… Όταν έρχονται από την κόλαση και παραπονιούνται και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γκρινιάζουν, δεν τους θέλουμε στη χώρα μας. Ας πάνε πίσω από εκεί που ήρθαν και ας το φτιάξουν».

Η New York Times ανέφερε την Τρίτη ότι η μητροπολιτική περιοχή Μινεάπολης–Σεντ Πολ, όπου ζουν οι περισσότεροι Σομαλοί, θα δει ενισχυμένες προσπάθειες για απελάσεις αυτή την εβδομάδα, εστιάζοντας κυρίως σε Σομαλούς που έχουν τελικές εντολές απέλασης. Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει «ομάδες κρούσης» πρακτόρων της ICE και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, φέρνοντας περίπου 100 πράκτορες από όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Times. Άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Associated Press, επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ.

Η κίνηση έρχεται αφού η δεξιά έχει εστιάσει σε διάφορες υποθέσεις απάτης, που εκτείνονται σε πολλά χρόνια, και αφορούν δεκάδες Σομαλούς κατοίκους, οι οποίοι —σύμφωνα με τους εισαγγελείς— είπαν ψέματα στο κράτος για να λάβουν αποζημιώσεις για σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση και υπηρεσίες για αυτισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε απειλήσει στο παρελθόν να ανακαλέσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους Σομαλούς στη Μινεσότα, χαρακτηρίζοντας την πολιτεία «κέντρο δραστηριότητας απάτης και ξεπλύματος χρήματος».

Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η υπηρεσία του θα ερευνήσει αν χρήματα των φορολογούμενων της Μινεσότα «έχουν διοχετευθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Σαμπάμπ», αναδημοσιεύοντας ένα πρόσφατο άρθρο από δεξιό μέσο που έκανε τέτοιους ισχυρισμούς.

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, και άλλοι τοπικοί ηγέτες έδωσαν συνέντευξη Τύπου την Τρίτη για να απαντήσουν στις «αξιόπιστες αναφορές» περί αυξημένης επιβολής των μέτρων. Ο Φρέι είπε ότι η πόλη στέκεται στο πλευρό της σομαλικής κοινότητας. Η αστυνομία της Μινεάπολης δεν βοηθά σε μεταναστευτικές επιχειρήσεις και ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι το τμήμα δεν λαμβάνει προηγούμενη ειδοποίηση για τέτοιες επιχειρήσεις.

«Στην σομαλική μας κοινότητα, σας αγαπάμε και στεκόμαστε δίπλα σας», είπε ο Φρέι. «Η δέσμευση αυτή είναι αμετακίνητη».

Η Μινεσότα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό Σομαλών στις ΗΠΑ, με περίπου 80.000 να ζουν στην πολιτεία. Οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι.

«Η στοχοποίηση των Σομαλών σημαίνει ότι η δέουσα διαδικασία θα παραβιαστεί, θα γίνουν λάθη, και ας είμαστε ξεκάθαροι, σημαίνει ότι Αμερικανοί πολίτες θα κρατηθούν χωρίς κανέναν άλλο λόγο πέρα από το γεγονός ότι μοιάζουν Σομαλοί», είπε ο Φρέι.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 13:18
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