PMI Νοεμβρίου: Οι υπηρεσίες σώζουν την ευρωζώνη από την επιβράδυνση της βιομηχανίας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέγραψε τον Νοέμβριο τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δυόμισι ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας HCOB της S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης PMI (Purchasing Managers’ Index), που θεωρείται αξιόπιστος δείκτης συνολικής οικονομικής υγείας, αυξήθηκε σε 52,8 μονάδες από 52,5 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Τιμές πάνω από 50 υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από 50 συρρίκνωση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Hamburg Commercial Bank, Σάιρους ντε λα Ρούμπια, «ο τομέας των υπηρεσιών στην ευρωζώνη δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Η ισχυρή απόδοση στον τομέα των υπηρεσιών ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την αδυναμία του μεταποιητικού τομέα, οδηγώντας σε ελαφρά ταχύτερη αύξηση της οικονομικής παραγωγής τον Νοέμβριο».

Ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες ανέβηκε στις 53,6 μονάδες από 53,0 τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, καθώς ο όγκος νέων παραγγελιών σημείωσε την ταχύτερη αύξηση των τελευταίων 18 μηνών. Η Ιρλανδία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων τρεισήμισι ετών, ενώ η Ισπανία διατήρησε ισχυρή ανάπτυξη και η Ιταλία εμφάνισε τη μεγαλύτερη επέκταση από τον Απρίλιο του 2023. Στη Γαλλία, η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα επεκτάθηκε για πρώτη φορά σε 15 μήνες, ενώ στη Γερμανία η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών.

Ωστόσο, ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε σημάδια κόπωσης: η αύξηση της παραγωγής επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο εννέα μηνών και οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν οριακά. Η απασχόληση αυξήθηκε σε ολόκληρη την ευρωζώνη, αν και με πιο αργό ρυθμό, καθώς οι υπηρεσίες διατήρησαν δυναμική πρόσληψης, ενώ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μείωσαν το προσωπικό τους με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ελαφρά αλλά παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, υποδηλώνοντας ότι οι εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές για τις μελλοντικές συνθήκες.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών, λόγω των αυξήσεων στις προμήθειες και της επιτάχυνσης των δαπανών στον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, οι τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες στους πελάτες αυξήθηκαν πιο αργά, με τον πληθωρισμό τιμών παραγωγής να επιβραδύνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

«Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών, που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει εξασθενήσει όσον αφορά τις τιμές πώλησης», σημείωσε ο ντε λα Ρούμπια, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή πιθανώς θα στηρίξει τη στρατηγική της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση.