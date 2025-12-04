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Ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο με προειδοποιήσεις προς αμερικανικά πλοία
Ειδήσεις
18:41 - 04 Δεκ 2025

Ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο με προειδοποιήσεις προς αμερικανικά πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ξεκίνησαν σήμερα (4/12) μεγάλης κλίμακας ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο, στέλνοντας παράλληλα προειδοποιητικά μηνύματα προς τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή, πέντε μήνες μετά τις συγκρούσεις με το Ισραήλ.

Οι ασκήσεις αυτές αναδεικνύουν «το πνεύμα θυσίας και αντίστασης» των ναυτικών δυνάμεων του IRGC -σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση-, οι οποίες προετοιμάζονται «να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή απειλή» στην περίοδο που ακολούθησε τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ασκήσεων, οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν φέρονται να απηύθυναν αυστηρές προειδοποιήσεις προς τα αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες του περιεχομένου τους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πάντως δεν προχώρησαν σε κάποιο σχετικό σχόλιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, έχουν αναπτυχθεί νέα αντιαεροπορικά συστήματα, ικανά να εντοπίζουν στόχους στον αέρα και στη θάλασσα αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υποδιοικητής των Φρουρών, Αλί Φανταβί, δήλωσε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να περιορίσει τη σημασία του Στενού του Ορμούζ», επισημαίνοντας πως οι ιρανικές δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό.

Υπενθυμίζεται ότι από το Στενό του Ορμούζ διέρχεται σχεδόν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Ο Φανταβί τόνισε επιπλέον ότι «η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Ιράν», κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους χαρακτήρισε «κύριους παράγοντες παγκόσμιας ανασφάλειας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλές φορές στο παρελθόν προβεί σε κατασχέσεις ξένων δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο, επικαλούμενοι υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, η οποία πυροδότησε 12ήμερη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά τη διάρκειά της, οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις κρίσιμες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις, που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα με drones και πυραύλους, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς.

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