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Η Lidl Ελλάς επενδύει στις εθνικές δομές - Εγκαινίασε Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:35 - 04 Δεκ 2025

Η Lidl Ελλάς επενδύει στις εθνικές δομές - Εγκαινίασε Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων

Reporter.gr Newsroom
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Εγκαινιάστηκε την Πέμπτη (4/12) η πρωτοποριακή δομή Πολιτικής Προστασίας - μια σημαντική δωρεά της Lidl Ελλάς προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση του Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια σημαντική δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα επίσημα εγκαίνια του Κόμβου πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, σε μια εκδήλωση που επιβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην κοινωνική υπευθυνότητα και την ετοιμότητα έναντι των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο Κόμβος, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, εντός των εγκαταστάσεων του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελεί μια συνολική επένδυση της Lidl Ελλάς ύψους 400.000 ευρώ. Πρόκειται για μια αποθήκης έκτακτης ανάγκης, έτοιμης να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα:

  • 200.000€ χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη, την ανακατασκευή και την πλήρη διαμόρφωση του χώρου, μετατρέποντάς τον σε μια σύγχρονη και λειτουργική δομή αποθήκευσης.
  • 200.000€ αφιερώθηκαν στον αρχικό, πλήρη ανεφοδιασμό του Κόμβου με προϊόντα πρώτης ανάγκης της Lidl, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται ετησίως. Το απόθεμα περιλαμβάνει τρόφιμα, νερά, είδη υγιεινής και ενυδάτωσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπιστικής βοήθειας (Sphere Standards), εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την καταλληλόλητα της βοήθειας.

Τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που προσφέρει η Lidl Ελλάς θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε πληγέντες φυσικών καταστροφών, αλλά και σε διασώστες και εθελοντές που επιχειρούν στο πεδίο.

Ο κ. Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ανέφερε πως για τη Lidl Ελλάς η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «δεν εγκαινιάζεται απλώς μια δομή, αλλά επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην Ελλάδα και τους πολίτες της». Τόνισε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης αποτυπώνεται στην αξία που επιστρέφει στην κοινωνία και διευκρίνισε πως ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων αποτελεί μια επένδυση 400.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, τα 200.000 ευρώ διατέθηκαν για τη μελέτη και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του χώρου, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ για τον αρχικό, πλήρη ανεφοδιασμό της αποθήκης με προϊόντα πρώτης ανάγκης της Lidl, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα Sphere. Ο Κόμβος θα φιλοξενεί τρόφιμα, νερό και είδη υγιεινής που θα είναι άμεσα διαθέσιμα τόσο στους πληγέντες όσο και στο προσωπικό της πρώτης γραμμής. Τόνισε ότι η Lidl Ελλάς θέλει «να στηρίζει με πράξεις όσους αγωνίζονται για την κοινωνία», καταλήγοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέφουν ένα μέρος της επιτυχίας τους στην κοινωνία. «Η Lidl Ελλάς ενισχύει την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων σε κάθε γωνιά της χώρας, κοντά σε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε κλείνοντας.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Lidl Ελλάς στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Όταν η ανάγκη είναι μεγάλη, η στήριξη πρέπει να είναι άμεση και μόνιμη. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δομές που θωρακίζουν την Ελλάδα, γιατί η ποιότητα της Lidl ενισχύει την Αντιμετώπιση Κρίσεων της Ελλάδας — έτοιμη όταν πραγματικά μετράει για εκείνους που έχουν ανάγκη!

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 18:45
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