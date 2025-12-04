Eurovision: Παραμένει το Ισραήλ και αποχωρούν 4 χώρες για «ασυμβατότητα με τις αξίες τους»

Μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αυστρία τον Μάιο.

Η απόφαση ήρθε παρά τις έντονες αντιδράσεις ορισμένων χωρών και τις απειλές για μποϊκοτάζ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον διαγωνισμό, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Στην ψηφοφορία, από τα συνολικά 1.122 μέλη της EBU, τα 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας, ενώ 264 ψήφισαν κατά. 120 μέλη δήλωσαν απόντα.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε επίσης στη συζήτηση νέων κανόνων για τον διαγωνισμό, με στόχο την αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων, όπως κυβερνητικών ή τρίτων φορέων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα την ψηφοφορία. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά τη φετινή διαμάχη που ξέσπασε σχετικά με τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision.

Τελικά, τα μέλη κρίθηκαν ικανοποιημένα από τα νέα μέτρα και αποφασίστηκε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τη συμμετοχή, χωρίς να κατονομάζεται το Ισραήλ συγκεκριμένα.

Ασύμβατες οι αξίες μας με τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε ένα δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπως ανακοίνωσε απόψε το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευτές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδιες αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δεν θα συμμετάσχει επίσης και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη “λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων”. Η RTE σημείωσε ότι “ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (…) και την επίμονη άρνηση (σ.σ. των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων” στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολούθησε ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.