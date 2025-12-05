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Βρετανία: Σταθερές οι τιμές κατοικιών τον Νοέμβριο εν αναμονή του προϋπολογισμού
Ειδήσεις
15:24 - 05 Δεκ 2025

Βρετανία: Σταθερές οι τιμές κατοικιών τον Νοέμβριο εν αναμονή του προϋπολογισμού

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμειναν αμετάβλητες τον Νοέμβριο, καθώς η αγορά εμφανίζει επιφυλακτικότητα εν όψει της παρουσίασης του φθινοπωρινού προϋπολογισμού. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Halifax, έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές ενυπόθηκων δανείων, και υποδηλώνουν ότι οι ανησυχίες για πιθανή αύξηση φόρων επηρέασαν αρνητικά την αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με τη Halifax, η μέση αξία των κατοικιών διατηρήθηκε στις 299.892 λίρες (400.430 δολάρια) τον Νοέμβριο, μετά από αύξηση 0,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η ετήσια αύξηση ήταν 0,7%, η χαμηλότερη από τον Μάρτιο του 2024, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η στασιμότητα αυτή σχετίζεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η υπουργός Οικονομικών, Ρίτσελ Ριβς, θα επηρεάσει την αγορά ακινήτων με τον προϋπολογισμό της στις 26 Νοεμβρίου. Η Τράπεζα της Αγγλίας κατέγραψε επίσης μικρή πτώση στις εγκρίσεις ενυπόθηκων δανείων τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την εικόνα αβεβαιότητας.

Ωστόσο, τα στοιχεία της Halifax διαφέρουν από πρόσφατα δεδομένα της Nationwide Building Society, τα οποία κατέγραφαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών τον ίδιο μήνα.

Ο νέος φόρος της Ριβς στα ακίνητα αξίας άνω των 2 εκατ. λιρών αναμένεται να πλήξει την κορυφή της αγοράς, ενώ η πίεση στα εισοδήματα από ενοίκια μπορεί να ωθήσει περισσότερους ιδιοκτήτες να αποχωρήσουν από τον τομέα.

Παράλληλα, οι αγοραστές κατοικιών έχουν ωφεληθεί φέτος από τη μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων και την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, παράγοντες που στηρίζουν την αγορά. Οι κάτοχοι δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ενδέχεται να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο αργότερα αυτό το μήνα, καθώς οι αγορές προβλέπουν μείωση των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας στο 3,75%.

Η Amanda Bryden, επικεφαλής ενυπόθηκων δανείων στη Halifax, δήλωσε: «Αυτή η σταθερότητα αντικατοπτρίζει ότι αυτή ήταν μία από τις πιο σταθερές χρονιές για την αγορά κατοικιών την τελευταία δεκαετία. Παρά τις αλλαγές στον φόρο χαρτοσήμου και την αβεβαιότητα εν όψει του προϋπολογισμού, οι τιμές παρέμειναν σταθερές».

Η Halifax προβλέπει σταδιακή αύξηση των τιμών μέχρι το 2026, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων.

Αναλυτικά, στο Λονδίνο οι τιμές, οι υψηλότερες στη χώρα με μέσο όρο 539.766 λίρες, σημείωσαν πτώση 1% σε ετήσια βάση. Στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία καταγράφηκαν επίσης μικρές μειώσεις, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία παρέμεινε η περιοχή με την καλύτερη απόδοση, με άνοδο 8,9%.

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