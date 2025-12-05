Σομαλοί Μινεσότα σε Τραμπ: Δεν είμαστε σκουπίδια

Μείζον πλήγμα στην κοινότητα Σομαλών στη Μινεάπολη μετά τις δηλώσεις του Τραμπ και τις επιχειρήσεις ICE αναφέρει σε αφιέρωμα του το Reuters.

Συνήθως γεμάτο κόσμο είναι το Karmel Mall, ένα εκτεταμένο εμπορικό κέντρο Σομαλών στη Μινεάπολη, όπου οι επισκέπτες συχνά χαιρετούν ο ένας τον άλλον με το όνομα, μιλούν κυρίως Σομαλικά και συγκεντρώνονται για να ψωνίσουν νέες μαντίλες ή να αγοράσουν προϊόντα από εκατοντάδες μικροπωλητές που γεμίζουν τους στενούς διαδρόμους. Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης, μόλις μερικοί άνθρωποι κυκλοφορούσαν στο εμπορικό κέντρο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Σομαλούς μετανάστες «σκουπίδια» και ισχυρίστηκε ότι «κατέστρεψαν τη χώρα μας».

Οι τοπικές αρχές σημειώνουν ότι οι δηλώσεις του συμπίπτουν με αύξηση της παρουσίας πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη. Η κοινότητα Σομαλών στη Μινεσότα αποτελεί πλέον μια ολοένα και πιο σημαντική πολιτική δύναμη, με πιο γνωστή εκπρόσωπο τη βουλευτή Ίλχαν Ομάρ.

Καθώς μια έρευνα για απάτη έχει οδηγήσει σε καταδίκες μελών της κοινότητας, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει την οργή του στην Ομάρ και άλλους Σομαλούς. Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων απέλασης στην περιοχή Twin Cities, που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, έχει αναγκάσει κάποιους κατοίκους να κρυφτούν και άλλους να είναι σε αυξημένη επιφυλακή, συχνά κουβαλώντας μαζί τους τα διαβατήριά τους από φόβο φυλετικού προφίλ από τους πράκτορες της ICE, όπως ανέφεραν κάτοικοι, τοπικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών.

«Δεν είμαστε σκουπίδια»

«Δεν αισθάνομαι ούτε τον εαυτό μου, γιατί φοβάμαι παντού όπου πηγαίνω. Είμαι στόχος; Δεν ξέρω. Είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε η Ίφρα Φαράχ, πολίτης των ΗΠΑ από τη Σομαλία και ιδιοκτήτρια ενός κομμωτηρίου στο Karmel Mall.

«Δεν έκανα ποτέ τίποτα λάθος· είμαι μια εργατική μητέρα. Δεν είμαστε σκουπίδια», πρόσθεσε.

Ο Τζαμάλ Οσμάν, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινεάπολης και Σομαλός πρόσφυγας, δήλωσε ότι δέχεται πλήθος τηλεφωνημάτων από κατοίκους που ρωτούν αν είναι ασφαλές να βγουν έξω και ζητούν ενημερώσεις για τη δράση της ICE, σημειώνοντας ότι η κοινότητα αισθάνεται πλέον σαν «ζώνη πολέμου».

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, βοηθός γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ανέφερε ότι «στόχος της ICE είναι οι παράτυποι μετανάστες· όσοι βρίσκονται νόμιμα και δεν παραβιάζουν άλλους νόμους δεν έχουν κάτι να φοβούνται». Παρά ταύτα, η κοινότητα έχει βρεθεί υπό αυστηρό έλεγχο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω έρευνας απάτης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου τουλάχιστον 77 άτομα, πολλά από τη σομαλική κοινότητα, κατηγορούνται για κατάχρηση κονδυλίων COVID για γεύματα μαθητών. Τουλάχιστον 56 κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την ενοχή τους, ενώ μια λευκή γυναίκα από τη Μινεσότα, που θεωρείται επικεφαλής του κυκλώματος, καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης μέσω τηλεπικοινωνιών.

Επιτάχυνση των επιχειρήσεων απέλασης

Η ΜακΛάφλιν επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις απέλασης ξεκίνησαν στις αρχές της εβδομάδας, με οργανώσεις μεταναστών και τοπικούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι οι πράκτορες έχουν συλλάβει κατοίκους στον δρόμο, σε αυτοκίνητα και έξω από σπίτια στην περιοχή Cedar-Riverside, όπου ζει μεγάλο μέρος της σομαλικής κοινότητας. Αντιπροσωπείες της Reuters έχουν επίσης δει συλλήψεις ισπανόφωνων εργατών ημερήσιας απασχόλησης.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών, ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την έρευνα απάτης ως πρόσχημα για να στοχεύσει ευρύτερα την κοινότητα. Η Μισέλ Ρίβερο, διευθύντρια του Γραφείου Μεταναστών και Προσφύγων της Μινεάπολης, τόνισε ότι η κοινότητα Σομαλών αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Αντίδραση της κοινότητας και οικονομικό πλήγμα

Οι εντάσεις στην κοινότητα αυξήθηκαν την Τρίτη, όταν ο Τραμπ έκανε απαξιωτικά σχόλια για τους Σομαλούς σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια του την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο. Η Ομάρ καταδίκασε τις δηλώσεις ως ρατσιστικές, ισλαμοφοβικές και ξενοφοβικές, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ είναι «παθολογικά εμμονικός με μένα και τη σομαλική κοινότητα».

Περισσότερο από το ήμισυ των 84.000 Σομαλών της Μινεάπολης έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, ενώ η πλειονότητα των μεταναστών είναι νόμιμοι κάτοικοι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR). Οι περισσότεροι Σομαλοί που γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ ήρθαν ως πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 1991 στη Σομαλία, με αποτέλεσμα περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το Karmel Mall αποτελεί κεντρικό σημείο συνάντησης για τη σομαλική κοινότητα, γεμάτο συζητήσεις, αραβική μουσική και το κάλεσμα για προσευχή, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αρωματισμένη με κάρδαμο, κανέλα και κόλιανδρο από παραδοσιακά πιάτα. Οι επιχειρήσεις των γυναικών Σομαλών, κυρίως με πωλήσεις μαντίλων, χρωματιστών φορεμάτων και αρωμάτων, έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα, με μείωση πελατών κατά 90% τις τελευταίες ημέρες λόγω φόβου απέλασης.

«Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο δήμαρχος του St. Paul, Μέλβιν Κάρτερ, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις της ICE «πανηγύρι» που δεν κάνει την κοινότητα ασφαλέστερη. Ο Τζαϊλάνι Χουσεΐν από το CAIR-Minnesota τόνισε ότι οι επιθέσεις του Τραμπ στους Σομαλούς Αμερικανούς είναι επικίνδυνες και έχουν προκαλέσει αύξηση των διαδικτυακών απειλών.

«Ξέρουμε τι είναι ο φόβος. Περάσαμε εμφύλιο πόλεμο και ήρθαμε εδώ. Δεν θα αφήσουμε αυτό να μας αναστατώσει», δήλωσε ο Οσμάν. «Ο φόβος είναι πραγματικός στην κοινότητά μας. Στοχοποιούνται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».