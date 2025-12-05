ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανασχηματισμός Χριστοδουλίδη: Αλλαγές σε καίρια υπουργεία - Εκτός ο Παπαναστασίου της «ηλεκτρικής διασύνδεσης»
Ειδήσεις
18:27 - 05 Δεκ 2025

Ανασχηματισμός Χριστοδουλίδη: Αλλαγές σε καίρια υπουργεία - Εκτός ο Παπαναστασίου της «ηλεκτρικής διασύνδεσης»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε σήμερα 5/12 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με σημαντικές αλλαγές σε κομβικά υπουργεία. 

Η πιο ηχηρή αποχώρηση είναι αυτή του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας, του υπουργού που είχε υπό την εποπτεία του την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ενώ παραμένει στη θέση του ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος έχει επικαλεστεί τις μελέτες μη βιωσιμότητας του έργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος, κάνοντας χρήση των συνταγματικών του εξουσιών, προχώρησε στους εξής διορισμούς:

Νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δαμιανός, μετακινούμενος από το Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Ενέργειας αποχωρεί ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετείται ο Μαρίνος Μουσιούττας, στη θέση του αποχωρούντος Γιάννη Παναγιώτου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, με τον Μάριο Χαρτσιώτη να αποχωρεί και να μετακινείται στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.

Υπουργός Υγείας διορίζεται ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Δαμιανό που μετακινείται στο Υπουργείο Ενέργειας.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στη θέση της Μαριλένας Ευαγγέλου.

Επίτροπος Προεδρίας αναλαμβάνει ο Μάριος Χαρτσιώτης, αντικαθιστώντας την Άννα Αριστοτέλους.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα απερχόμενα μέλη της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας το έργο και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»
Ειδήσεις

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι
Πολιτική

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας
Πολιτική

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Τουρκία: Απόρριψη της έκθεσης της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:04

Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ