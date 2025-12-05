Ανασχηματισμός Χριστοδουλίδη: Αλλαγές σε καίρια υπουργεία - Εκτός ο Παπαναστασίου της «ηλεκτρικής διασύνδεσης»

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Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε σήμερα 5/12 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με σημαντικές αλλαγές σε κομβικά υπουργεία.

Η πιο ηχηρή αποχώρηση είναι αυτή του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας, του υπουργού που είχε υπό την εποπτεία του την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ενώ παραμένει στη θέση του ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος έχει επικαλεστεί τις μελέτες μη βιωσιμότητας του έργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος, κάνοντας χρήση των συνταγματικών του εξουσιών, προχώρησε στους εξής διορισμούς:

Νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δαμιανός, μετακινούμενος από το Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Ενέργειας αποχωρεί ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετείται ο Μαρίνος Μουσιούττας, στη θέση του αποχωρούντος Γιάννη Παναγιώτου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, με τον Μάριο Χαρτσιώτη να αποχωρεί και να μετακινείται στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.

Υπουργός Υγείας διορίζεται ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Δαμιανό που μετακινείται στο Υπουργείο Ενέργειας.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στη θέση της Μαριλένας Ευαγγέλου.

Επίτροπος Προεδρίας αναλαμβάνει ο Μάριος Χαρτσιώτης, αντικαθιστώντας την Άννα Αριστοτέλους.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα απερχόμενα μέλη της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας το έργο και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θητείας τους.