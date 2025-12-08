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Φον ντερ Λάιεν: Απόλυτη προτεραιότητα η στήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Ειδήσεις
21:30 - 08 Δεκ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Απόλυτη προτεραιότητα η στήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει έμπρακτα την Ουκρανία και να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα επανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του «Συνασπισμού των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή της μέσω της πλατφόρμας «Χ», η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομική και στρατιωτική στήριξη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση της Ουκρανίας: «Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης δεν είναι μόνο ζήτημα αλληλεγγύης, αλλά βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής άμυνας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ συνεχίζουν να πιέζουν δραστικά τη ρωσική πολεμική οικονομία, ενώ η Ευρώπη, σε συνεργασία με τους συμμάχους της, διαθέτει «τα μέσα και τη βούληση» να ενισχύσει περαιτέρω την πίεση προς τη Μόσχα ώστε να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής της αποτέλεσε η πρόταση για το Δάνειο Αποζημιώσεων, το οποίο βασίζεται στα έσοδα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, ξεκαθάρισε όμως ότι αυξάνει σημαντικά το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία: «Όσο ο Πούτιν συνεχίζει να χύνει αίμα και να καταστρέφει ουκρανικές υποδομές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η οικονομική επιβάρυνση για τη χώρα του».

Στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας, η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ αποτελεί «ευθύνη των ίδιων των Ευρωπαίων». Ανέφερε ότι προχωρά εντατικά η εφαρμογή του οδικού χάρτη ετοιμότητας, η στρατιωτική κινητικότητα και οι πανευρωπαϊκές ναυαρχίδες στον τομέα της άμυνας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SAFE, η Ουκρανία περιλαμβάνεται στα περισσότερα από τα σχέδια των κρατών-μελών, επιτρέποντας στην Ευρώπη να αντλεί πολύτιμα μαθήματα από το πεδίο της μάχης.

Αναφορικά με τις διπλωματικές προσπάθειες, η φον ντερ Λάιεν ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Ρωσία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «υπονομεύει συστηματικά κάθε προσπάθεια ειρήνης, ενώ ταυτόχρονα εντείνει τις επιθέσεις της». Αντίθετα, χαρακτήρισε «ειλικρινή» τη στάση της Ουκρανίας στις διεθνείς πρωτοβουλίες.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι ο πόλεμος δεν κατάφερε να διχάσει την Ευρώπη: «Ο βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας πέτυχε το αντίθετο. Οι δεσμοί μας είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Μας ενώνουν όχι μόνο τα αμυντικά συμφέροντα, αλλά και οι κοινές μας αξίες. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι, στηρίζοντας την Ουκρανία και υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη».

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