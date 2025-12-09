Γαλλία: Στο εδώλιο γυναίκα που φέρεται να δηλητηρίασε τους εργοδότες της λόγω αντισημιτισμού

Μια 40χρονη Αλγερινή νταντά κάθισε στο εδώλιο του πλημμελειοδικείου της Ναντέρ, κατηγορούμενη ότι τον Ιανουάριο του 2024 δηλητηρίασε τους εργοδότες της εξαιτίας αντισημιτικών κινήτρων, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την έναρξη της δίκης.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για χορήγηση επικίνδυνων ουσιών που προκάλεσαν πλήρη αδυναμία εργασίας άνω των οκτώ ημερών, με την επιβαρυντική περίσταση του αντισημιτισμού, καθώς και για χρήση πλαστού εγγράφου, μιας ταυτότητας βελγικής υπηκοότητας.

Η κατηγορούμενη είχε αρχικά παραδεχθεί ότι είχε τοποθετήσει καθαριστικά προϊόντα σε μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά και καλλυντικά. Όπως φέρεται να είπε τότε, επέλεξε τη συγκεκριμένη πράξη επειδή οι εργοδότες της «έχουν χρήματα και εξουσία» και, κατά τη γνώμη της, «δεν έπρεπε ποτέ να εργαστώ για μία εβραία».

Η πρώην εργοδότριά της, μητέρα τριών παιδιών, είχε υποβάλει μήνυση στις 30 Ιανουαρίου 2024, αφού παρατήρησε ότι ένα μπουκάλι κρασί είχε οσμή απορρυπαντικού, ένας χυμός σταφυλιού μύριζε χλώριο και το ντεμακιγιάζ της προκάλεσε καύσο στα μάτια. Οι έρευνες εντόπισαν τοξικά καθαριστικά σε διάφορα σημεία του σπιτιού, όπως σε μπουκάλια ποτών, σε πιάτα μαγειρεμένα με ουίσκι και σε προϊόντα ντεμακιγιάζ.