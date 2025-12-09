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Yπόθεση Έπσταϊν: Στο «φως» δικαστικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ
Ειδήσεις
19:52 - 09 Δεκ 2025

Yπόθεση Έπσταϊν: Στο «φως» δικαστικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Reporter.gr Newsroom
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Ομοσπονδιακός δικαστής ενέκρινε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να καταστούν δημόσια τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή Ενόρκων στην υπόθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδας του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης.

Στη γραπτή του απόφαση, ο δικαστής της Νέας Υόρκης, Πολ Εντζελμάγιερ, ανακοίνωσε την αποχαρακτήριση των εγγράφων και την άρση του δικαστικού απορρήτου, επικαλούμενος τον πρόσφατο Νόμο Διαφάνειας των Φακέλων Έπσταϊν που πέρασε το Κογκρέσο. Νωρίτερα την Παρασκευή, άλλος δικαστής στη Φλόριντα επέτρεψε τη δημοσιοποίηση εγγράφων από ξεχωριστή ποινική υπόθεση κατά του ίδιου του Έπσταϊν, η οποία ανάγεται στο 2008.

Ο νόμος απαιτεί από την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, να δημοσιοποιήσει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου τους μη απόρρητους φακέλους που αφορούν τις έρευνες εναντίον του χρηματιστή και της Μάξγουελ.

Σημειώνεται πως αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιταχθεί στην ψήφιση του νόμου και κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να τον απορρίψουν, αλλά τελικά τον επικύρωσε αφού έγινε σαφές ότι θα περνούσε από το Κογκρέσο με ή χωρίς τη στήριξή του.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έγγραφα αυτά θα αποκαλύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Ο θάνατος του Έπσταϊν, που βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα, έχει πυροδοτήσει πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας, με κάποιους να ισχυρίζονται ότι δολοφονήθηκε για να καλυφθεί σκάνδαλο με εμπλεκόμενες σημαντικές προσωπικότητες.

Παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις του Τραμπ για «αποκαλύψεις» σχετικά με την υπόθεση, ο ίδιος κάλεσε τελικά τους υποστηρικτές του «να γυρίσουν σελίδα», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «φάρσα» των Δημοκρατικών.

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