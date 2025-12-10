Εντατικές διαβουλεύσεις Τραμπ, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για το Ουκρανικό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία και να αναζητήσουν τρόπους προόδου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, στη συνομιλία μεταξύ του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, «οι ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία και για τον τερματισμό των σκοτωμών».

Οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι η παρούσα συγκυρία είναι καθοριστική για την Ουκρανία και τόνισαν ότι οι εντατικές εργασίες γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε το Ελιζέ, η συνομιλία διήρκεσε 40 λεπτά και υπήρξε συμφωνία να ενταθούν οι προσπάθειες το προσεχές διάστημα. Στην ανακοίνωση του Ελιζέ σημειώνεται επίσης πως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή τόσο για την Ουκρανία και τον λαό της όσο και για την κοινή ευρωατλαντική ασφάλεια.

Ο Μακρόν, ο οποίος άργησε να προσέλθει σε δημόσια εκδήλωση στο Σαιν-Μαλό, εξήγησε: «Ήμουν στο δημαρχείο του Σαιν-Μαλό για μια τηλεφωνική συνομιλία με ορισμένους συναδέλφους και τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας». Πρόσθεσε επίσης: «Είχαμε περίπου 40 λεπτά συζήτησης για να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους».

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συναντηθεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντάς του τη στήριξή τους σε μια περίοδο που δέχεται πίεση από την Ουάσινγκτον να κάνει παραχωρήσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Αύριο, Πέμπτη (11/12), οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν σε νέα συνεδρίαση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία και δηλώνουν έτοιμες να της προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο πιθανής μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.