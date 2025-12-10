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Μητσοτάκης για προσωπική διαφορά: Η αδικία του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά
Πολιτική
18:30 - 10 Δεκ 2025

Μητσοτάκης για προσωπική διαφορά: Η αδικία του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε την Τετάρτη (10/12) στη μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από το νέος έτος και την πλήρη κατάργησή της από το 2027, τονίζοντας ότι «κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων».

«Με νόμο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες (9/12) μια ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 01.01 του 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το “παίρνω αύξηση, αλλά δεν την βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια, τέλος η προσωπική διαφορά», πρόσθεσε.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/1998773497934344335?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998773497934344335%7Ctwgr%5Ed6e064866dc2554b8b13210c3ec98a9682397e66%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ertnews.gr%2Feidiseis%2Fellada%2Fpolitiki%2Fk-mitsotakis-telos-i-prosopiki-diafora-kathe-ayksisi-tha-ftanei-olokliri-stin-tsepi-ton-syntaksiouxon%2F}

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