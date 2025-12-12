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Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Νομικές κινήσεις κατά της Euroclear – «Παράνομη η χρήση των παγωμένων asset»
Ειδήσεις
10:37 - 12 Δεκ 2025

Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Νομικές κινήσεις κατά της Euroclear – «Παράνομη η χρήση των παγωμένων asset»

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή (12/12) ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία είναι παράνομα και ότι διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι μηνύει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες – το οποίο κατέχει πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία – σε δικαστήριο της Μόσχας για αυτό που χαρακτήρισε επιζήμιες ενέργειες που επηρεάζουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τους τίτλους της, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μορφές μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας μεταξύ άλλων τις αρχές της κρατικής ασυλίας των περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η τράπεζα.

Η κεντρική τράπεζα παρέπεμψε σε δελτίο τύπου της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, το οποίο περιέγραφε δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Με βάση μία από αυτές τις λύσεις, η Επιτροπή θα μπορούσε να δανειστεί τα μετρητά που βρίσκονται στους λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ που κατέχουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, προκειμένου να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο για επανορθώσεις.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με «την πιο σκληρή αντίδραση».

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να συμφωνήσουν την Παρασκευή να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευθεί στην Ευρώπη για όσο χρειαστεί, αντικαθιστώντας την ανάγκη για ψηφοφορία ανανέωσης του παγώματος κάθε έξι μήνες, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας είπε ότι η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα προσβληθεί «σε εθνικά δικαστήρια, δικαστικές αρχές ξένων κρατών και διεθνείς οργανισμούς, διαιτητικά δικαστήρια και άλλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, με επακόλουθη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στα εδάφη των κρατών-μελών του ΟΗΕ».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 10:49
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